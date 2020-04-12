快訊

酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞 死者父親難接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居投訴「半夜唱歌五音不全」 釣出當事人回應：我會進步的

聯合新聞網 / 綜合報導
鄰居回應讓人哭笑不得。圖擷自facebook
鄰居回應讓人哭笑不得。圖擷自facebook

俗話說「千金難買好房，萬金難買好鄰居」，不少民眾害怕鄰居半夜製造噪音，影響居住的品質，日前有網友發文表示，有鄰居反應某住戶晚上10點後會自彈自唱，且五音不全，讓人不堪其擾，沒想到意外釣出該名當事者回應，照片在網上曝光，引來大批網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社貼出一張公告，上面寫道「麻煩本棟住戶晚上10點後勿自彈自唱，五音不全！」強調已錄音備案，小心自重為上。沒想到這名住戶看完告示，竟在底下留言回覆，內容讓網友笑翻。

該名住戶寫下，「就是因為被激到，才想加強練習，請您給個機會忍耐一下，到最後你會發現我會進步的」，超有信心的回應，讓人不知道是該生氣還是該笑。

貼文一出，吸引上萬名網友按讚留言，「隔壁住胖虎」、「你的進步不需要他人陪葬」、「笑死，給年輕人一個機會」、「鄰居：去你的進步，進步了再唱」、「沒有已讀不回，有誠意」、「看完之後有點消氣了哈哈」、「到最後你會發現，住戶都搬走了剩你一個」、「唱歌的不知道聽歌的痛苦」。

爆廢公社 噪音

延伸閱讀

唐鳳「貼心教導」長輩超商領口罩 1.5萬名網友讚爆

好市多斷貨神物回歸！新推「夢幻粉紅」引網友暴動搶買

吃飯「咳到懷疑人生」嚇跑店內客人 真相曝光網笑：包場大招

新冠肺炎死亡人數激增 IKEA推「自行組裝棺材」英國熱銷中

相關新聞

鄰居投訴「半夜唱歌五音不全」 釣出當事人回應：我會進步的

俗話說「千金難買好房，萬金難買好鄰居」，不少民眾害怕鄰居半夜製造噪音，影響居住的品質，日前有網友發文表示，有鄰居反應某住戶晚上10點後會自彈自唱，且五音不全，讓人不堪其擾，沒想到意外釣出該名當事者回應，照片在網上曝光，引來大批網友熱議。

買滷味老闆突冒一句「騎腳踏車嗎？」得知真相後她糗到想鑽地洞

日常生活中，有時會因為沒聽清楚或是聽不懂該語言時，引發一些笑話。一名網友到了臨江街夜市買滷味時，老闆突然問她「妳騎腳踏車？」讓她當下很疑惑，不懂買滷味跟騎腳踏車有什麼關係，沒想到後來老闆又再問一次，她才發現自己糗大了，後面的情侶聽了也忍不住想笑。

房東提條件願意租金減半 他一聽嚇得秒回「馬上匯錢」

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，導致有些公司行號撐不下去，員工被迫裁員、減薪或放無薪假，一些房東體諒租客有經濟壓力，紛紛表明願意少收租金，讓房客備感窩心。不過一名男網友也想跟房東討論租金問題，沒想到對方的一個條件讓他嚇得趕緊匯出房租，不再討價還價。

她開氣泡酒軟木塞噴飛撞凹天花板 網友分享慘痛經驗：險瞎眼

許多民眾喜歡喝香檳、葡萄酒、氣泡酒等小酌一番，這些酒品都是用軟木塞來當作瓶塞，但要拔取軟木塞時可要當心，因為有一名女網友在家中打開一瓶氣泡酒時，軟木塞向上噴飛將天花板撞凹了一個洞，她把照片PO上網後笑翻了一票人，許多人都不敢相信軟木塞殺傷力這麼強。

嗑完一隻雞到製成標本花了一個月 她曝光作品讓網友驚艷

真的是高手在人間！一名就讀生物科技系的女大生在臉書分享自己的作品，她將吃完的雞所剩下的骨頭「物盡其用」，組裝成標本，重現出這隻雞原本的「英姿」，但她也哀怨的說組裝過程相當困難，甚至還被教授不小心弄壞，讓她氣到大罵。照片也吸引上萬名網友按讚留言，紛紛大讚好厲害！

他曬豹紋口罩 意外釣出網友分享傳說級口罩

去藥局排隊買口罩，每次打開信封袋都像抽獎般充滿驚喜感。有一位網友在PTT上分享他一口氣拿到9個豹紋口罩，忍不住PO文問，「男生要有多高的恥力才能戴這種圖案出門？」沒想到此文意外釣出超多網友分享顏色、圖案奇特的稀有口罩，讓其他網友直呼「好羨慕」。

披薩中間為何要放「三角架」？ 網友揭真正用途：很重要

披薩是許多民眾喜愛的美食之一，想要慶祝或懶得煮飯時，叫外送披薩快速又方便，但打開盒子會發現披薩中間都會放一個小小的白色三角架，這究竟有什麼作用？一名網友在臉書上好奇的提問尋求解答，許多鄉民紛紛留言提出看法，當中也有知情的內行人提供正確答案，化解了許多人心中的疑問。

網瘋傳一張圖測腦退化症 找到這三樣東西代表沒事

社交網近日瘋傳一個小測試，聲稱玩家只要在一張圖片中找出3種東西，即能看看是否出現腦退化，你要試試嗎？

譚德塞狂罵台灣霸凌 唐綺陽揭主因：再忍一天半

新冠肺炎肆虐全球，截至今（9日）傍晚已造成近150萬人感染、逾8萬人喪命，對於新冠病毒全球大爆發，國際社會多將矛頭指向WHO秘書長譚德塞，但譚德塞反於記者會痛批台灣霸凌，對此星座專家唐綺陽表示「真不愧是水星雙魚的最後衝刺」...

4張中獎發票拿給阿嬤兌換 背後原因藏洋蔥網讚：超有心

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己將4張中獎發票給阿嬤去兌換，老人家誇說「神明知道你很孝順，每次都有對到」，不過原PO透露，其中兩張發票是跟阿姨買的，並且說出背後原因，許多網友看完直呼「滿滿洋蔥啊！」

「超前已讀」天兵家長一口氣簽完聯絡簿 笑翻網友

最近因新冠肺炎而時常可以聽到「超前部署」這個詞，但沒想到竟還有人發明了「超前已讀」。原來是一位老師在批改學生聯絡簿時，發現學生家長把聯絡簿上的家長簽名欄一口氣全簽完了，讓老師傻眼表示「第一次見證這種超前已讀」。

不怕引火警！路邊「代蒸口罩」一個喊2元 烤焦包賠

新冠肺炎(COVID-19)仍延燒，防疫用品「口罩」因供給不仍不足民眾每天使用，疫情指揮中心日前表示口罩可以用電鍋蒸後重複使用，國民黨立委葉毓蘭稱自己用氣炸鍋蒸口罩差點引發火警引發熱議，現在又有民眾發現「新興產業」出現，那就是「代蒸口罩」。

熱門新聞

唐鳳「貼心教導」長輩超商領口罩 1.5萬名網友讚爆

無視禁令！妹子IG高調發限動「偏要在高鐵吃東西」 網全怒了

為何有人一定要排隊買口罩而不網購？ 他列5關鍵引網友認同

拿口罩發送給病患家屬 護理師被嫌手髒超無奈

鄰居投訴「半夜唱歌五音不全」 釣出當事人回應：我會進步的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。