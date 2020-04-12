鄰居投訴「半夜唱歌五音不全」 釣出當事人回應：我會進步的

俗話說「千金難買好房，萬金難買好鄰居」，不少民眾害怕鄰居半夜製造噪音，影響居住的品質，日前有網友發文表示，有鄰居反應某住戶晚上10點後會自彈自唱，且五音不全，讓人不堪其擾，沒想到意外釣出該名當事者回應，照片在網上曝光，引來大批網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張公告，上面寫道「麻煩本棟住戶晚上10點後勿自彈自唱，五音不全！」強調已錄音備案，小心自重為上。沒想到這名住戶看完告示，竟在底下留言回覆，內容讓網友笑翻。

該名住戶寫下，「就是因為被激到，才想加強練習，請您給個機會忍耐一下，到最後你會發現我會進步的」，超有信心的回應，讓人不知道是該生氣還是該笑。

貼文一出，吸引上萬名網友按讚留言，「隔壁住胖虎」、「你的進步不需要他人陪葬」、「笑死，給年輕人一個機會」、「鄰居：去你的進步，進步了再唱」、「沒有已讀不回，有誠意」、「看完之後有點消氣了哈哈」、「到最後你會發現，住戶都搬走了剩你一個」、「唱歌的不知道聽歌的痛苦」。