他曬豹紋口罩 意外釣出網友分享傳說級口罩

去藥局排隊買口罩，每次打開信封袋都像抽獎般充滿驚喜感。有一位網友在PTT上分享他朋友一口氣拿到9個豹紋口罩，忍不住PO文問，「男生要有多高的恥力才能戴這種圖案出門？」沒想到此文意外釣出超多網友分享顏色、圖案奇特的稀有口罩，讓其他網友直呼「好羨慕」。

網友在PTT發文「有沒有豹紋口罩的八卦」，並貼上朋友IG分享的圖，九個繽紛的豹紋口罩就裝在信封袋裡，原po上八卦版問，「男生要有多高的恥力才能戴這種圖案出門？」

可惜留言的網友根本沒有理會原PO的煩惱，都將焦點放在稀有的豹紋口罩，「哪家？羨慕」、「抽到SSR異色版，請知足」、「求交換」、「我都遇不到其他的，來個紫色吧」、「我都只拿得到最基本的藍色，根本在炫耀啊」。

此文還意外釣出超多網友分享顏色、圖案奇特的口罩，例如有網友拿到亮橘色、亮草綠色、天藍色、墨綠色的口罩，還有人拿到斑馬紋、櫻花圖案、小熊圖案，甚至還有上面印滿米奇的口罩，意外讓網友發現原來口罩圖案如此五花八門。

有網友分享印有小熊及米奇圖案的口罩。圖擷自 PTT