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神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

譚德塞狂罵台灣霸凌 唐綺陽揭主因：再忍一天半

聯合新聞網 / 綜合報導
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

新冠肺炎肆虐全球，截至今（9日）傍晚已造成近150萬人感染、逾8萬人喪命，對於新冠病毒全球大爆發，國際社會多將矛頭指向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），但對於帶領全球防疫不力指控，譚德塞反於記者會上表示國際對他的批評「太超過」，他更直指台灣進行人身攻擊，且汙辱黑人與非洲族群。對於譚德塞脫序行為，蔡英文總統與防疫指揮官陳時中都向他喊話，而星座專家唐綺陽則在臉書表示「果然沒令人意外」、「真不愧是水星雙魚的最後衝刺」。

唐綺陽表示曾在星座週報提到本週是「雙魚最後衝刺（我們就忍耐著再聽一些鬼話吧）」，當週六（4月11日）水星進入白羊後就能解脫，不料隔沒幾天譚德塞就在WHO記者會上狂罵台灣3分鐘，讓唐綺陽不禁嘆道「還有最後一天半，我們還要忍耐著再聽一些鬼話」。對於貴為WHO秘書長的譚德塞處處維護中國、甚至抹黑台灣，唐綺陽也忍不住痛批「原來再有知識、學歷、地位，只要遇到政治，都可以這麼無恥扭曲」。

此外，唐綺陽分析，她表示雙魚座的譚德塞在這「雙魚擔當」的時期如此出鋒頭並不奇怪，反而到四月底時，氛圍將轉變「不再任由你亂，世界要來反思、追究這段時間誰亂散播、誰害大家」，唐綺陽更撂重話表示一直在亂噴口水的譚德塞，「快要不是東西了」。文末話鋒一轉，唐綺陽提到台灣長期遭國際社會忽視，不料這次被譚德塞塑造成帶頭霸凌的壞人，讓她不禁莞爾「算是另類肯定了」。

推文引起許多人共鳴，底下網友紛紛回覆「印象中雙魚是很愛和平有正義的，沒想到在出了這位仁兄如此表現」、「這個人之後的路會怎麼走，相信世界都等著看」、「世界級的鬼話，真的是開了眼界了」、「我們省了好多行銷台灣的預算」、「謝謝WHO幫台灣廣告」。

圖為世界衛生組織祕書長譚德塞。 歐新社
圖為世界衛生組織祕書長譚德塞。 歐新社

唐綺陽 譚德塞 WHO 新冠肺炎 台灣

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