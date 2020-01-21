整理包／武漢肺炎累計四死 跟SARS差在哪？疫情、預防方法一次看

武漢肺炎確診病例短短兩天暴增，圖為武漢醫護人員移送病患到醫院。 歐新社 分享 facebook

中國大陸去年（2019）12月在武漢市華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

武漢肺炎不斷擴散且有人類死亡案例，截至目前，中國已確診共219例，死亡4例；周邊國家泰國確診2例、日本及南韓各確診一例。

▌正式名稱：2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）

▌爆發時間：2019年12月爆發

▌疫情狀況：中國確診共219例，死亡4例；泰國確診2例、日本及南韓各確診1例。

武漢的肺炎疫情病原體初步判定為新型冠狀病毒，但該病毒不同於以往發現的人類冠狀病毒，2020年1月12日世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）。

冠狀病毒(CoV)為一群有外套膜之RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名，而冠狀病毒恐怖的地方是它跨物種的感染能力，會經由動物傳染給人類。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC） 分享 facebook

由於此次疫情中一些病患曾經在有活物和野味出售的海鮮市場工作或消費，有人擔心這類新型冠狀病毒可能如當年的SARS一樣也來自於動物。中國大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士向央視表示，根據流行病學分析，此次新型冠狀病毒來源很可能是來自野生動物，例如竹鼠、獾等。

這波疫情為人所知的起因，是中國網友於去年（2019）12月30日，在微信及微博流傳一份由中國武漢衛生健康委員會發出的緊急通知，該通知要求武漢各醫療機構將近期收治、符合「不明原因肺炎」病徵的患者數量，盡速回報，官方隔日向傳媒證實文件屬實，並開始向公眾通報病例，指正在查證是何種肺炎。

中國大陸《財新網》指出，此次感染患者主要分布在華南海鮮批發市場西區攤位，但東區也受到影響。然而，從武漢市最新傳出的一批疫情通報，也不完全都與「疫情通報起點」的武漢華南海鮮批發市場有過接觸。

首批感染患者主要分布在華南海鮮批發市場。中新社 分享 facebook

中國首席傳染病學專家鍾南山證實，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒會人傳人，共有15名醫務人員感染。1月11日出現第一個死亡案例，據《明報》報導，死者為一名61歲男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。

該患者常年在武漢市華南海鮮市場採購貨物，入院治療後情況無好轉，搶救無效死亡。經核酸檢測後，證實對新型冠狀病毒呈陽性，死亡診斷為重症肺炎，急性呼吸窘迫綜合症（重度），膿毒性休克及多器官功能衰竭，肝硬化，直接死亡原因為呼吸循環衰竭。

目前疫情已在中國擴散，並蔓延至另外3個亞洲國家。

截至1月21日清晨6點為止，武漢新型冠狀病毒的全球「確診疫情」，已確診219例。已知境外病例，全都是來自武漢、或出入過武漢的中國人，確認地區包括：泰國2例、日本1例、南韓1例。剩餘219例全都在中國境內—其中武漢市就佔去198例，還擴及北京（5例）、廣東（14例）、上海（2例）；已知4死的死亡通報，也全發生在武漢疫區。

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）出現時，曾被擔心是否是2002年由廣東開始爆發的SARS病毒再現。6種冠狀病毒裡其中兩種嚴重急性呼吸症候群（SARS）冠狀病毒和中東呼吸道症候群（MERS）冠狀病毒，會引起嚴重的呼吸系統疾病，甚至讓人喪失性命。

2003的SARS造成全球813人死亡，台灣也有364例確診病例、73人死亡。

2012的MERS全球累計確定病例有1,139例，其中431人死亡，死亡率約四成，主要集中在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等中東地區，而在韓國的病例是因患者曾到訪中東。

彭博資訊報導，一份為《國際傳染病雜誌》（International Journal of Infectious Diseases）準備的論文發現，新型冠狀病毒的基因組成與SARS病毒存在至少70％的相似，但在嚴重程度，致死率和傳播性方面，「臨床表現較為溫和」。

路透報導則指出，一些專家認為，武漢肺炎的致命性可能沒有SARS那麼高，但目前為止對新病毒所知甚少，包括起源。

資料來源／疾管署；製表／簡浩正；聯合報 分享 facebook

路透報導指出，目前尚未開發出武漢肺炎疫苗。

衛福部公告表示，研判中國大陸疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，專家建議，具中國大陸旅遊史（不限武漢）且具有肺炎者均列入通報，以加寬監視範圍，一旦發現疑似病例就予以隔離。

疾管署表示，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員。此外，也要注意食品食用安全，小心生食與熟食的處理。

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1. 衛福部疾病管制署，15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，而中國大陸國家衛生健康委員會官方微信21日才公告，將新型冠狀病毒感染的肺炎，納入法定傳染病乙類管理，與SARS列為同等級法定傳染病。

2. 台灣針對中國武漢直航登機檢疫，疾管署也再次發布醫界通函，自中國返台、無武漢旅遊史的急性呼吸道感染病患，如符合新型Ａ型流感通報定義者，及遇不明原因肺炎病患，不論是否出國，兩者皆須加驗新型冠狀病毒。醫事人員未依法通報，可開罰新臺幣9萬元至45萬元，醫事機構可開罰30萬元至200萬元。

3. 衛福部疾病管制署近日將武漢市旅遊疫情建議至第二級黃色警示，提醒前往旅遊的旅客注意，遵守預防措施。

4. 目前，台灣有新增數例通報疑似病例，仍待檢驗，尚未傳出感染新型冠狀病毒的病例。

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倫敦帝國學院（Imperial College London）全球傳染病分析醫學研究會中心（MRC Centre for GlobalInfectious Disease Analysis）科學家表示，他們估計武漢市當地截至本月12日止「共計有1723起病例」，顯示實際感染人數可能比原本預期的多很多。

農曆春節即將到來，中國大陸春運龐大的人潮往返讓民眾擔憂將加速疫情擴散。中國大陸交通運輸部總工程師汪洋表示，春運期間人潮大量聚集和流動，傳染病易發，為進一步保障旅客健康出行，將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。

此外，世界衛生組織(WHO)也於20日宣布，訂22日舉行緊急會議，召集專家小組決定是否宣布此疫情為全球健康緊急狀態。