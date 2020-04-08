火鍋白飯中加入「冬瓜茶」 網友崩潰：麻煩直接報警

火鍋奇特吃法百百種，但在白飯中加入冬瓜茶的恐怕沒幾個人見過。有網友在PTT發文表示他在吃火鍋時，看到隔壁桌的人將冬瓜茶加入白飯中，實在太震驚，忍不住上八卦版問：這是什麼奇怪吃法？

原PO上PTT發文表示，「剛剛看到一幕讓我們震驚不已，隔壁桌的裝了一碗白飯然後去加冬瓜茶，然後已經吃了一碗。哇靠這是什麼奇怪的吃法啊？有沒有八卦？太震驚惹！」

網友看到馬上回覆：「台南人？」、「我的天啊麻煩直接報警」、「這篇可怕，完全開眼界」。但也有網友淡定表示，「南部吃甜飲泡飯很常見啦」、「就是台南版的茶泡飯啊！孤陋寡聞」、「南部人內行吃法」、「我還看過奶茶泡飯」。

甚至還有許多網友越回越浮誇：「台南人啊！不過這個吃法算是清淡的，道地點的還要多加三大匙」、「你有看他吃完嗎？台南人外出吃飯會隨身一袋一斤糖來配飯」，令網友忍不住問：「這串（留言）是認真的嗎？」