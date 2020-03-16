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太迷《梨泰院》！母要兒剪朴敘俊「栗子頭」 網虧：孩子是無辜的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽PO文表示，由於近期迷上韓劇《梨泰院Class》，於是把兒子的頭髮剪成栗子頭（左）。合成圖／爆廢公社公開版、netflix提供
一名媽媽PO文表示，由於近期迷上韓劇《梨泰院Class》，於是把兒子的頭髮剪成栗子頭（左）。合成圖／爆廢公社公開版、netflix提供

超紅韓劇梨泰院Class》熱播，男主角朴敘俊在劇中的呆萌栗子頭造型吸引不少劇迷爭相模仿。就有一名媽媽PO文表示，由於近期迷上《梨泰院Class》，於是把兒子的頭髮剪成栗子頭，滿足媽媽的幻想，讓兒子超無奈，照片曝光後，引發網友熱烈討論，直呼「很可愛！」

該名媽媽在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，「對不起，你媽最近迷梨泰院， 只能把你剪成栗子頭」，沒想到兒子剪髮後一臉不悅，讓她忍不住開玩笑說「臉不要那麼臭啦，滿足一下你媽的幻想，要不然你也沒啥作用」。

貼文一出，引來網友紛紛留言「還好兒子長的帥」、「兒子很帥耶」、「媽媽也太好笑了，兒子很可愛」、「我也想叫兒子剪這樣看看」、「我覺得妳老公才需要」。

還有網友替兒子叫屈，「可憐的孩子」、「孩子是無辜的」、「還好妳沒看少林寺」、「還好妳兒子還小，不然真的鬧脾氣變離太遠」、「不是每個男的剪這髮型都能變朴敘俊啦」。原PO事後也更新貼文笑言，「我兒子說他自從剪了這個頭髮，我對他變得溫柔了」。

髮型 剪髮 韓劇

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