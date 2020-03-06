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他到車行補胎 74歲阿嬤露一手讓網友驚豔

聯合新聞網 / 綜合報導
一名車主到車行維修，幫他補胎的竟然是一名老阿嬤，讓他相當驚訝。 圖／翻攝自爆廢公社
一名車主到車行維修，幫他補胎的竟然是一名老阿嬤，讓他相當驚訝。 圖／翻攝自爆廢公社

許多人的印象中車行的技師通常都是男性，有的甚至身材壯碩，但若補胎的是一名7旬阿嬤，相信很多人都覺得不可置信。一名車主因為輪胎有狀況到車行維修，沒想到幫忙補胎的竟是一位阿嬤，讓他讚嘆實在超厲害。

這名車主昨（5）日在臉書「爆廢公社」貼出幾張照片，「超厲害！阿嬤一個人，幫我內補輪胎」。原PO表示因為車子輪胎出了一點問題，於是把車開到車行檢查並且補胎，但幫他補胎的並不是男員工，而是一位74歲、白髮蒼蒼的阿嬤，讓他看傻了眼。

貼文引來2萬多名網友按讚，「阿嬤超強」、「高手在民間」、「阿嬤跟媽媽都是世上最猛的角色」、「厲害，薑還是老的辣」、「把男人都比下去了」、「別人的阿嬤總是不會令人失望」、「原來我阿嬤都比你厲害這句話是真的」、「強過太多年輕人，有些年輕人太髒不碰、太重不拿、太遠不走」。

還有網友笑說「從安胎到換胎阿嬤一手包辦」、「傳說中的普利司通奶奶」、「不要因為這樣揪團去找阿嬤餒，阿嬤會累死」、「以後遇到兩光師傅就可以大聲說『阿嬤都比你厲害』」、「補的輪胎應該也會特別胖」。熟知這名阿嬤的網友也表示「哈…我也給她補過胎」、「好像在朴子還蒜頭，5年前遇過，超強的」、「嘉義縣蒜頭吧，我也讓她補過」。

爆廢公社

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