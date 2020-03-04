領到的口罩薄到會透光 0.01公分宛如衛生紙

日前有醫師指出政府徵用口罩工廠後口罩變薄，疑似品質下降，對此指揮中心表示，目前口罩分為兩種，不過在預防飛沫傳染皆有相同的效果。但新竹縣新豐鄉一名網友1日到藥局領口罩時卻發現拿到的口罩薄如衛生紙，而且還會透光，讓他不禁懷疑自己的口罩是否真的正常。

日前一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為女友是新豐人，1日和她一起在當地的藥局買口罩，但沒想到打開卻發現拿到的兩片口罩都薄到會透光，厚度感覺只有0.01公分，就像衛生紙。

照片曝光後引發網友熱議，但原PO立刻澄清自己並非在怪藥局或政府，只是單純抒發，他上網查了一下也發現，有部分民眾跟他一樣拿到會透光的口罩，不過將它剪開檢查後卻發現確實有三層，只是外觀看起來比較薄才讓人產生疑慮。

貼文一出也讓網友們紛紛留言「我拿過，藥師說可以再套一層布套」、「看大家分享買到的口罩，有好多驚喜」、「其實現在很多口罩醫療級的，已經有技術做到很薄」、「難道厚的跟棉被一樣就能阻擋病毒？原料內容才是關鍵」。