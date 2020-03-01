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不滿新口罩變薄又變貴 獸醫師轟：政府管理後怎是這德性

聯合新聞網 / 綜合報導
獸醫師戴更基在臉書表示舊口罩和新口罩的數量一樣，但厚度有差而且價格也變貴，讓他不能接受。 圖擷自<a href=動物行為治療師戴更基醫生" title="獸醫師戴更基在臉書表示舊口罩和新口罩的數量一樣，但厚度有差而且價格也變貴，讓他不能接受。 圖擷自動物行為治療師戴更基醫生">
獸醫師戴更基在臉書表示舊口罩和新口罩的數量一樣，但厚度有差而且價格也變貴，讓他不能接受。 圖擷自動物行為治療師戴更基醫生

新冠肺炎COVID-19）持續發燒，為了讓民眾都能夠買到口罩並且減緩瘋狂搶購的熱潮，政府徵收口罩工廠且祭出實名制措施，實施以後評價有好有壞，知名獸醫師戴更基對此在臉書粉絲團批評政府管理口罩後，拿到的新口罩數量不變，但價格變貴、品質還更差，讓他酸說「看不懂」，貼文一出引來許多網友留言激辯。

戴更基在「動物行為治療師戴更基醫生」臉書粉絲團放上一張口罩數量對比照，從照片看到50片舊口罩的厚度的確比新口罩厚一些，疊起來也較高。他表示一邊是以前的進貨價1盒75元有50片，另一邊的新口罩是獸醫師公會賣給獸醫院的，價格250元同樣也是50片，但新口罩質量更薄更差、價格更高，讓戴更基直呼「我現在叫做看不懂！政府口罩管理後怎麼是這個德性」。

戴更基的貼文引來多數網友的不滿，許多人都認為口罩的厚薄不是重點，「是看裡面防細菌那夾層，不是什麼薄厚去決定有無防護效果」、「我覺得口罩雖然比以前薄，但一定可以杜絕飛沫傳染，不然也不會賣你。你說的政府管理口罩後，怎麼是這個德性，這句話有失偏頗，也是很嚴重的指控」、「那是獸醫公會的問題吧，我們從醫師公會拿到的是比之前更厚實的耶」、「厚度不是重點吧。難道你是覺得即便符合CNS14774標準，口罩仍應該秤斤論兩的賣嗎？」

雖然文章引起爭議，但也有人力挺戴更基的看法，「佩服，你說出真相跟疑問的勇氣，現在批評不得任何政府的作為，也容不下任何質疑政府的聲音」、「真的，只能歌頌政府的氛圍超級可怕，好佩服戴醫生的勇氣，真正的民主明明是禁得起批評和質疑，但現在顯然不是」、「醫生的意思可能是提供給醫院的品質是這樣，其他第一線的醫療人員，也可能是這樣的品質」、「真的！我在醫院工作，一天只有一片配額，但是如果配到薄的這種，大概半天就濕掉了」。

對於許多網友的留言批評，戴更基不以為意，還留言回覆網友表示「你們愛罵愛說都隨便，我講的是個品質和價格問題」。他說醫療單位每天都需要口罩，並非一般民眾的恐慌性使用，「你們心裡只想買到口罩就好，我們是為了開刀動物的安全使用。現在控管後漲價我都無所謂，重點是品質是否一致的問題？」

戴更基表示30年來使用各廠家的口罩都沒有那麼薄，為何偏偏現在那麼薄，這是他看不懂的地方，「如果口罩這麼薄效果一樣那是進步，但是如果不一樣，那就需要好好檢視一下為什麼了。我除了外科手術需要以外沒在戴口罩，想取消關注就請便，謝謝取消。」

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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