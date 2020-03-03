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被疫情嚇破膽？攤商賣木耳被舉報 網友笑爆：超像蝙蝠baby
新冠肺炎（CODIV-19）肆虐月餘，不少人「聞蝠色變」，深怕因接近而感染。然而有人恐懼過度，看到疑似攤販上有疑似物品就舉報對方蝙蝠，讓攤主好氣又好笑的說：「我在賣木耳啦！」
新冠肺炎疫情擴大，人人自危，由於該病毒可能是經由野生動物引起，而蝙蝠又疑似是病毒宿主，導致外型本就不討喜的蝙蝠如今更是人人喊打。有網友抱怨，他身為木耳攤販，竟被人打電話報警說他在賣蝙蝠！
從照片來看，小朵黑色的木耳乍看之下與蝙蝠十分相似，惹來眾多網友爆笑歪樓：「老闆好厲害可以抓到拿麼多的蝙蝠」、「這是蝙蝠乾啊！！！曬過的，不是活的」、「還是baby蝙蝠」、「太殘忍了，這麼小的你也賣」、「我第一眼也看錯」。
過去也曾發生路旁攤販看板上的手繪菱角，被外國遊客當成蝙蝠，疑惑「為何大家都在賣蝙蝠」的誤會。
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