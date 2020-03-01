世衛報告：新冠是動物源性病毒 宿主似乎是蝙蝠

中國─世衛組織聯合考察報告昨日公布。報告認為，新冠肺炎病毒是一種動物源性病毒，蝙蝠似乎是病毒宿主，但中間宿主仍未完全查明；新冠病毒在無防護下通過飛沫與密切接觸在感染者與被感染者間發生傳播，且不認為空氣傳播是主要傳播方式。

聯合考察組於二月十六日至廿四日展開為期九天的考察，聯合考察組由來自大陸、德國、日本、韓國、美國、俄羅斯、新加坡、奈及利亞和世界衛生組織的廿五名中外專家組成。考察地點，包含北京、四川（成都）、廣東（廣州、深圳）、和湖北（武漢）等省市。

據報告指出，大陸人際傳播主要在家庭發生，廣東省與四川省報告的三四四起聚集性病例中，共涉及一三○八例病例（兩省總病例數為一八三六例），其中大多數（百分之七十八至百分之八十五）聚集性病例發生在家庭成員中。關於家庭成員內傳播狀況的研究仍在進行，廣東初步研究結果估計，家庭成員二代續發率為百分之三至百分之十。

報告也說，新冠肺炎病毒是一種新發現的病原體，人群普遍缺乏免疫力。據目前在大陸觀察到的流行病學特徵，幾乎人人易感染。儘管可能存在易感性增加的危險因素，但還須進一步研究，明確感染後是否具有免疫力。

報告稱新冠肺炎病毒是一種動物源性病毒，間接否認外傳病毒是經重組等人為製造形成。

有關醫療機構醫務人員感染，報告說，截至二月廿日，大陸四七六家醫院報告了二○五五起醫務人員感染新冠肺炎實驗室確診病歷，大多數（百分之八十八）來自湖北。

報告稱，大多數醫務人員感染是發生在武漢疫情爆發早期，當時應對這種新疾病的物資和經驗較為缺乏。此外，調查顯示，許多醫務人員病例可能是在家庭內而非在醫院感染。

在結論方面，報告表示，面對這種前所未知的病毒，大陸採取了歷史上最靈活、最積極的防控措施。大陸採取的果敢措施有效遏制了這一新的呼吸道病原體的迅速蔓延，改變了疫情快速擴散流行的危險進程。