快訊

南韓疫情升溫 外交部調整南韓旅遊警示為黃燈

鑽石公主號19人二採結果 今下午2時公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婚禮不發喜糖！新人改送「口罩捧花」 網暴動：根本炫富

聯合新聞網 / 綜合報導
婚幾驚見捧花口罩發送，網羨：想被邀請參加。圖擷自<a href=facebook " title="婚幾驚見捧花口罩發送，網羨：想被邀請參加。圖擷自facebook ">
婚幾驚見捧花口罩發送，網羨：想被邀請參加。圖擷自facebook

新冠肺炎COVID-19疫情延燒讓大家人心惶惶，紛紛搶買口罩自保，導致出現一罩難求的狀況。對此，有對新人突發奇想決定不發喜糖改發「口罩」，超奢華的禮物讓網友暴動直呼，「太炫富啦！土豪婚禮無誤」。

原PO在臉書社團「爆廢公社發文表示，「這是我拍過這麼多年婚禮下來，二進禮物最奢侈的一場」，但這對新人並非送高級禮物，而是豪爽發放近期極為珍貴的稀有品「口罩」。

照片中可見，新郎手持一束特別捧花，上面插滿粉紅色的口罩，外面貼有喜字貼紙，整體看來創意十足，禮物不但實用也讓賓客留下深刻印象。

貼文一出，吸引上萬名網友按讚留言，「好想參加實力雄厚的婚禮！」、「以前是小孩搶，現在是全場搶」、「沒有想到口罩也有翻身的一天」、「根本炫富」、「再送瓶小酒精就台灣首富了哈哈」、「超佛心的」、「這手骨真的很粗（台語譯：有錢大器）」、「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥XD」。

超狂新人不發傳統喜糖改發口罩。圖擷自<a href=facebook" title="超狂新人不發傳統喜糖改發口罩。圖擷自facebook">
超狂新人不發傳統喜糖改發口罩。圖擷自facebook

口罩 婚禮 爆廢公社 新冠肺炎 疫情 土豪 COVID-19

延伸閱讀

阿嬤牌高級甜點「蓮霧加砂糖」 網驚：台南吃法？

疫情升溫吃外食安全？ 網曝「防疫漏洞」非餐具

居家檢疫衛福部打來關心 她感動直呼：好愛台灣！

高鐵台中站為何設址烏日？ 網曝不蓋在海線的關鍵因素

相關新聞

婚禮不發喜糖！新人改送「口罩捧花」 網暴動：根本炫富

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒讓大家人心惶惶，紛紛搶買口罩自保，導致出現一罩難求的狀況。對此，有對新人突發奇想決定不發喜糖改發「口罩」，超奢華的禮物讓網友暴動直呼，「太炫富啦！土豪婚禮無誤」。

老闆指示經文「中翻英」 女網友崩潰：連中文都看不懂

一位女網友在Dcard發文，某天快下班之前被老闆叫去身邊，接著聽了一連串他去屏東宮廟的參訪心得。不料老闆講到一半停下來，突然拿出一張「文昌帝君陰騭文」，要她幫忙翻譯。她拿到之後大嘆「連中文都看不懂」，崩潰發文分享老闆奇特「中翻英」要求，竟意外被神救援。

火沒有影子？ 冷知識揭秘引發10萬網友熱議

生活中隱藏著許多一般人平常不會注意到的冷知識，最近推特上「火沒有影子」的話題引發網友討論，許多人認為光穿不透的物體都會有影子，而火焰有顏色且不透明，理所當然應該會出現影子，但網友實驗後卻發現火竟然沒有影子，引起網友熱議。

影／超紓壓！臉上痘痘「擠出珍珠」 網狂重播大讚：完美

網路流傳不少擠痘痘、清粉刺的影片，看到大量「內容物」噴出的畫面，明明很噁心，卻有人覺得超級紓壓。近日出現一則擠痘痘影片，擠出的白色物質竟成圓珠狀滾落，讓網友驚呼：「這根本是珍珠吧！」

單身女大生自製巧克力「閃亮如寶石」 日網友讚嘆：精品等級！

適逢情人節，許多人都紛紛為了自己的心上人或另一半準備巧克力。而在推特上的日本網友間，也流傳著一組照片，照片中彷彿寶石一般的巧克力閃閃發亮，讓許多人紛紛好奇這是哪一間店所製作的產品。

煎蛋前搖晃雞蛋會比較美味？ 網友分析用途：打出來更漂亮

早餐是一天中最重要的一餐和活力泉源，所以常可在早上通勤的尖峰時段見到早餐店滿滿都是人。昨（17）日有一名網友在PTT上PO文提到，自己在中午時段去了一間常去的中式早餐店用餐，一如往常的點了荷包蛋，但他卻發現老闆娘的一個「小動作」，於是就讓他好奇的問道「這樣的做的用途是什麼？」

他秀出私藏的百年機關存錢筒 日本網友激動：跪求復刻！

一台刻著「帝國安心貯金機」字樣的存錢筒。這個存錢筒生產於1926年，從左到右分別有四個開口，寫著「50」、「自由」、「10」、「5」等字樣...

玉米罐頭用了多少根玉米？ YouTuber實測解答

香甜金黃的玉米粒罐頭除了用於料理、擺盤外，因已經煮熟，也是蠻適合懶人速食用。但一罐玉米罐到底是用多少根玉米製成的？一名俄羅斯的YouTuber實拍還原過程為大家解答。

防疫恐慌？好市多又一神物被掃光 網友驚：以前特價也沒人搶

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾瘋搶口罩、消毒水等防疫物資，各賣場貨架常被掃光，好市多本檔期一項優惠商品，才第一天上架就被搶購一空，網友驚訝「以前特價也沒人要搶」。

她驚見郵局櫃檯下有神秘小洞 網友神解是這個作用

大家都有到金融機構辦事過，但在等待叫號的過程中，是否會留意周遭環境呢？一名女網友在臉書PO出一張照片，她表示自己到郵局辦事時，無意間看到櫃檯下開了好幾個小洞，不知道是有何作用，於是上網請教鄉民們。照片一出也引起許多人的熱烈討論，網友歪樓搞笑留言，但也有人提出比較有可能的作用。

他「戶頭多2百萬」打給銀行確認 得知真相連忙道歉網笑翻

一名網友在「Dcard」發文，自己的堂弟收到銀行寄來的gmail，驚覺戶頭餘額竟多了2百萬，全家焦慮一晚後，隔天堂弟打給銀行詢問，經過長時間交涉確認才發現是弟弟漏看「小數點」，讓原PO無奈直呼，「對不起銀行姐姐讓您見笑了，我會好好教育我堂弟的」。

影／日本JR英語聲優重現「魔性廣播」 網友：看真人再聽會起雞皮疙瘩

每天搭乘捷運、火車上下班的通勤族，對車站及列車上的廣播聲印象總是特別深刻。在日本也是如此，電車、新幹線內的站名、注意事項廣播，早已成為民眾日常生活中最為熟悉的聲音。日前負責日本東海道新幹線的英語廣播員唐娜就在社群媒體Twitter上，Po出自己與其它2線列車廣播員相聚的影片。3人一開口，電車場景立馬浮現在眾人腦海。

熱門新聞

南韓為何連2次防疫失敗？ 網：2致命文化難改變

樓上阿姨愛製造噪音屢勸不聽 網推一神器：專制惡鄰居

公視「天橋上的魔術師」重現中華商場 3張老照片比對神還原！

婚禮不發喜糖！新人改送「口罩捧花」 網暴動：根本炫富

南韓新冠肺炎疫情大爆發 網友揭恐怖習慣：不意外

噴口腔劑無法解決戴口罩臭味 網曝解法：吃完飯更要做

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。