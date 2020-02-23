婚禮不發喜糖！新人改送「口罩捧花」 網暴動：根本炫富

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒讓大家人心惶惶，紛紛搶買口罩自保，導致出現一罩難求的狀況。對此，有對新人突發奇想決定不發喜糖改發「口罩」，超奢華的禮物讓網友暴動直呼，「太炫富啦！土豪婚禮無誤」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「這是我拍過這麼多年婚禮下來，二進禮物最奢侈的一場」，但這對新人並非送高級禮物，而是豪爽發放近期極為珍貴的稀有品「口罩」。

照片中可見，新郎手持一束特別捧花，上面插滿粉紅色的口罩，外面貼有喜字貼紙，整體看來創意十足，禮物不但實用也讓賓客留下深刻印象。

貼文一出，吸引上萬名網友按讚留言，「好想參加實力雄厚的婚禮！」、「以前是小孩搶，現在是全場搶」、「沒有想到口罩也有翻身的一天」、「根本炫富」、「再送瓶小酒精就台灣首富了哈哈」、「超佛心的」、「這手骨真的很粗（台語譯：有錢大器）」、「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥XD」。