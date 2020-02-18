玉米罐頭用了多少根玉米？ YouTuber實測解答

香甜金黃的玉米粒罐頭除了用於料理、擺盤外，因已經煮熟，也是蠻適合懶人速食用。但一罐玉米罐到底是用多少根玉米製成的？一名俄羅斯的YouTuber實拍還原過程為大家解答。

暱稱「Curiosityandbeyond」的YouTuber表示，很好奇罐裝的玉米到底是用了多少根玉米製成，決定要親自做個實驗找答案。

影片中，Curiosityandbeyond先從冰箱拿出兩根被啃光的玉米梗，長度約15公分左右，再打開一罐玉米罐頭，將罐內的玉米粒，一顆一顆依序地放回玉米梗上的凹槽，最後結果，可還原一根半再多一點點的玉米。Curiosityandbeyond表示，吃玉米還是比較喜歡直接啃。

影片於一月下旬上架，已獲逾35萬次觀看。對於Curiosityandbeyond一顆顆放回整罐玉米粒，網友除了佩服他的耐心外，也好奇為何不反向操作，從整支玉米剝下顆粒裝罐，這樣比較快啊，但也解答了多數人未曾想過的問題。還有人提問，想知道「西瓜中有多少顆種子？」

但更多網友對於片頭中，Curiosityandbeyond把裝有玉米粒的金屬罐放進微波爐中加熱，直呼「你在做什麼？」、「不要將金屬罐放進微波爐」。