民眾自製N9.5口罩只賣十元 網友：戴上去竟跟豬八戒有87分像！

新冠肺炎（武漢肺炎、簡稱NCP）全球確診已超過四萬例，死亡人數來到1018例，疫情延燒也讓民眾所需的口罩使用量持續增加，即便口罩實施實名制至今，仍有部分人買不到口罩。

有網友在臉書社團爆怨公社發文分享一篇「純屬娛樂效果」的口罩戴法，害他笑到流眼淚。該網友表示，他去拜訪客戶，提到口罩缺貨的事，只見對方拿出用創意和巧思製作的特殊口罩，還將之取名為「N9.5」。

這個口罩除了名稱和N95有點像之外，但售價卻是差很大，客戶開玩笑對他說一片只賣十元，還說有做過濾層，才不會被吐口水。po文的網友則回客戶說「本來不會有人吐你口水，看你戴這樣才會被吐口水吧！」

有網友看了就在底下留言說「是在扮演豬八戒嗎？」、「很幽默」、「好療癒」、「我笑了」。還有人表示，「裡面再放衛生紙、碳紙，可以出門了」，其他人則說依照這種9.5材質，「賣十元還挺合理的」，也有人指出，用紅色的碗不像，要用白色的紙碗比較像N95啦！