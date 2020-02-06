口罩、酒精都不缺！被處女座夫護牢牢 她喊「心好累」

武漢肺炎疫情令民眾心驚，許多人更加重視生活環境衛生，一名女性洗腎患者抱怨丈夫對自己的防護做到幾近「滴水不漏」的程度，讓她感到「心累」，卻引來上萬網友羨慕，要她「好好珍惜愛你的人」。

近來台灣民眾除了搶購口罩，清潔、消毒等環境衛生用品也成了搜刮的目標。一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，說自己沒去搶購，但家裡早就長期備妥大量口罩、酒精、漂白水，因為她是個洗腎患者，從4年前開始每周須到醫院洗腎3次，由於身體免疫力不佳，只要有一點病毒感染就可能威脅到她的性命，為此她的丈夫非常認真仔細的預防感染。

女網友說道，丈夫平時不僅隨時隨地拿著酒精在她周圍狂噴、要求她戴口罩，住院時還要用漂白水擦拭病房一輪才准她進入。由於現在有武漢肺炎，丈夫的防毒模式更進一步，就算只是要下樓領掛號信，也得戴好口罩、帽子，回家進門前先噴光一瓶攜帶式酒精，進到家裡後就馬上換掉所有衣物消毒。對於政府宣導在空曠處不必戴口罩，他則回應「政府指的是健康人，而你不是」。

如此的嚴密防護，讓她現在唯一能出門的時間就是每周3次的洗腎，且丈夫必定親自接送，不能搭大眾運輸，因此女網友直呼自己受到的限制，比被隔離的人更嚴格。但她也明白表示「是不是應該很慶幸我被我老公這樣照顧保護」，文末並附註「我老公是個有潔癖又龜毛的處女座」。

此貼文讓眾多網友大喊這是「假抱怨、真炫耀文」，認為發文者有這樣的另一半「很幸福」，「嫁對人了」、「妳老公是好的，要乖乖聽話哦」、「這樣的老公真的是稀有動物了」、「老公一定很呵護妳才願意這樣麻煩自己！」、「老公很保護妳，也不想輕易失去妳，互相珍惜！」、「他很愛妳，他這樣久了其實也是會累的，要謝謝他這樣照顧妳」、「這場災難風波時期，偶爾看到這種炫耀文感覺窩心」。

有網友表示，雖然發文者的丈夫很愛妻，「可是要求太高標，壓力很大」，但也有人認為，「雖然沒有自由想尖叫，但總比一堆男人看老婆生病連理都不理的好」。