翻箱倒櫃找口罩！宅神古董級發現...網笑：有遠見

朱學恒意外找到4年前「朱玄配」參選總統的宣傳口罩。圖/ Facebook 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續加溫，全台口罩一片難求，許多民眾跑遍超商、藥妝店仍買不到口罩。不少人開始翻箱倒櫃，想找出印象中隨手一放便不知去向的口罩。宅神朱學恒就在臉書上發文說到，自己在家裡找口罩，竟然進入「口罩考古學」的狀態，原來他找到的是4年前「朱玄配」，迎戰2016年總統大選的宣傳口罩。

朱學恒在臉書上發文表示，「我的人生進入了一個口罩考古學的狀態」，自從上次使用了在峇里島路邊攤買的口罩之後，竟然翻出2016年由朱立倫與王如玄搭配，參選總統大選的宣傳口罩。自己也沒想到怎麼會找出多年前口罩的朱學恒，直呼：「現在這是怎樣！到底哪裡找出來的啦」。

網友紛紛表示，這個口罩真的是「古董級」，驚呼：「哇....文物欸」。有網友也秀出自己的「朱玄配」宣傳口罩，笑稱：「我有三個，還是立倫可靠」、「台灣的候選人都很有遠見」；有人也拿出2020大選時候選人發放的口罩，稱這是「天上掉下來的禮物」、「選舉以後發的贈品，我都要含淚收下」。

日前朱學恒就曾在臉書上提及：「現在到底哪裡買的到口罩可以回報一下嗎?」，表示自己連在峇里島海神廟附近的超市都買不到口罩，「十分搞不清楚大家到底搶口罩搶到甚麼地步」。當時網友紛紛表示，一些超商通路、鄉下藥局都還買的到，沒想到現在卻落入全台口罩一片難求的窘況。