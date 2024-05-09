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新家LINE群狂「＠All借車位」超困擾 網教1招反制：一輩子沒得借

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的社區常常會有住戶在群組留言要「借車位」，甚至有人會直接在群組標記全部人，令他相當困擾。示意圖／ingimage
有網友的社區常常會有住戶在群組留言要「借車位」，甚至有人會直接在群組標記全部人，令他相當困擾。示意圖／ingimage

有些社區會有群組，除了可以互相幫忙還可以討論居住問題。一名網友的社區常常會有住戶在群組留言要「借車位」，甚至有人會直接在群組標記全部人，令他相當困擾，於是想問問，「各位的社區群組會這樣一直有人發文借車位嗎？」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他住的社區在2022年底交屋，那時候剛新居落成，常常有住戶在群組發文，親友來訪要借車位，現在交屋一年半了，仍然有住戶整天都要借車位，本來是討論社區公共業務的地方卻一直被借車位洗版，令他相當無奈，他也認為若真的有需要臨停，可以去附近的運動中心，有地下停車場，有位住戶一天發三次文要借車位，有些甚至會「標記全部人」，令他不禁直呼，「想不被打擾都不行」。

網友紛紛表示，「你們社區沒有來賓車位喔，嘖嘖」、「認真回算很正常，是沒遇過@all的，真的很白目」、「業務吧，客戶說成朋友，臉皮夠厚才敢問」、「我社區也是，一天到晚親友來訪借車位，結果後來還有人沒借車位亂停，難以管理」、「我們社區也是一樣…一堆人在借，停車費有很貴嗎？省那點錢有時候帶來的麻煩是更多」、「我社區對面就停車場，一堆人還是借車位，不願意使用付費停車場」。

有網友則建議，「教你一招，發起一個議題送社區大會，主張禁止警衛幫忙開鐵門借車位，會造成外人進出難以管控，相信我過半數住戶都會同意，開口借跟會借出的都嘛那幾個而已」、「你可以貼運動中心停車收費辦法反制，不然就是直接群組發難，請有借出入車位需求的另闢line群」、「新社區要警衛幫忙開，但借來借去的是少數，而且其他住戶大多不爽，直接投票禁止掉就好，一輩子沒得借，超爽的」。

有網友則分享經驗，「我社區也有，某一次鄰居A借了B車位卻帶了兩輛車進來，一輛停到了C的位子，C就砸了他的車，最後鬧上了法院」、「有，之前有一戶一直放著賣，車位被借成習慣了，結果新屋主買了自住還常被借，剛搬來也不敢吭聲，可憐」。

LINE 住戶 車位

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