暖心！北市拉麵店雇聽障妹 提醒顧客「手指警語並非沒禮貌」

台北市一間鄰近捷運永春站的知名拉麵店，老闆昨(8)日在臉書發文表示，因近日聘請了一位聽障小妹妹，有3點注意事項請客人包容。他並指出，小妹妹在送餐時因為怕自己的發音不標準，讓客人無法理解，會改用手指警語的方式與客人溝通，並非是不想與客人說話的不禮貌表現，請大家諒解。

老闆表示，店內員工在烹煮食物時皆採全程戴口罩的SOP，但小妹妹因為必須以助聽器搭配唇語才能清楚明白對話內容，所以店內員工在與她溝通時，必須短暫地拿下口罩說話，但他保證員工在未戴口罩時，一定會遠離食材區域。此外，小妹妹因為聽不見，所以洗碗碰撞的聲音略較其他人大聲，在提醒後也已注意。

在送餐時，老闆解釋，若客人發現小妹妹不說話，改以指向桌上的「叉燒飯碗炙燒後極燙，移動請碰碗底端」、「麵碗加熱過會燙，移動請小心」告示，不是不禮貌，而是怕自己發音不準，客人聽不懂。

老闆並稱，店內工作時都是台、中、日、越口音交雜的「聯合國」模式，就如同聽障小妹妹一樣，容許多元的存在，所以拜託來店消費的客人給新員工多一點包容和鼓勵。

網友見到老闆暖心發文後，皆稱讚這裡的拉麵暖胃又暖心，「好棒的老闆！下次去吃」、「大力轉分享了，支持友善店家」。不少家中也有聽力受損家人的網友也表示力挺，會找時間來包容聽障者就業的店家捧場。