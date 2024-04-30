3寶媽送單撞球館被嗆「干妳x事」網勸：不要多管閒事

一名有3位小孩的母親平日兼職當外送員，日前到一間撞球館送單，來收餐的是4、5個看起來才國、高中生的孩子，身為母親的她，好奇問他們怎麼上課時間沒上學，其中一位回說「我反正病假很好請，我媽都會簽」，另一位罵說「干妳x事」，連撞球館店員也出面勸她不要多管閒事，這3人不同方式的回應讓她非常震驚。

原PO在臉書「匿名公社」貼文說，平日兼職當外送員，日前送單到一間撞球館，來收餐的是4、5個看起來才國、高中生的孩子。身為3位小孩的母親，原PO基於關心問他們說「今天不用上學嗎？」其中一位回說，「我反正病假很好請，我媽都會簽」；另一位就沒有這麼友善，直接開罵，還說「干妳x事」，就連撞球館店員也勸她不要多管閒事。

原PO看了很擔心，心想這不會有問題嗎？這些集體翹課上撞球館打球小孩的父母親，對於「小孩請病假，怎麼會願意隨便就簽假單？當家長的不會確認小孩有沒有在家嗎？」

貼文po上網後，引起網友間熱議，不少網友紛紛留言回應，「現在的家庭教育堪憂啊」、「在哪個世代是沒有翹課的學生？以前有、現在有，以後還是有，這沒甚麼大不了的吧！」、「這種小孩，父母應該也不怎麼樣」、「有什麼家長就有怎樣的孩子，階級複製」；還有人規勸她說「那間撞球場，應該就是某幫派經營的，為了妳的安全著想，真的不要多管閒事」，「他爸媽都不管了，妳幹嘛管，等等惹禍上身」。