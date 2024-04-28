歧視資源班、懷孕爬山又滑雪…七寶媽「林叨囝仔」爭議多 近三年黑歷史曝光

文／姜雅馨

七寶媽網紅林叨囝仔Sydney近日因臉書業配直播歧視資源班孩童引發爭議，雖然她已將爭議影片下架道歉，不過隨著風波越演越烈，目前已經有12家廠商宣布切割、不再與其進行合作（延伸閱讀：懶人包／七寶媽網紅林叨囝仔「訕笑資源班」遭炎上！急道歉「把錯推孩子」挨轟 12廠商急切割），其實這已不是林叨囝仔第一次引發爭議。

林叨囝仔近三年聲量曝光！懷孕8個月挺肚登山成討論高峰

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「林叨囝仔」近三年聲量趨勢，可以發現林叨囝仔除了懷上第七胎之外，網路討論高峰大多集中在爭議事件：2022年10月13日，林叨囝仔透露婚後沒有避孕，「看上帝給我們幾個孩子，我們就生幾個孩子」，隨後更是宣布從六寶媽晉升為七寶媽，網路聲量累積3359筆；2022年10月19日，林叨囝仔接受媒體專訪，坦言自己的夢想是當媽媽，並分享對於生養育兒理念，還透露打算讓孩子一路自學至高中，最後交由他們自行決定是否要念大學，網路聲量累積2008筆。

2023年4月27日，林叨囝仔Sydney懷有8個月身孕卻挺肚爬山，雖被部分網友讚許「最強孕婦」，但陸續有山友踢爆2021年Sydney懷第六胎時，曾在高島縱走高台三角點骨折，山友協助製作簡易擔架下山，沒想到山友因此ITB（IIiotibial Band，骼脛束）拉傷休養半年，喊話對方應重視前車之鑑、審視孕婦登山風險，網友也砲轟，「搜救人員很緊張」、「想做什麼出事就要自己負責，不要連累到別人」、「懷孕可以爬山啊沒問題，但不要登山吧～爬小型的比較不危險」，網路聲量累積5444筆。

▲林叨囝仔在懷孕8個月時爬山，卻釣出山友踢爆黑歷史，引發網友關注。

image source:翻攝FB／林叨囝仔 The Lins' Kids

挺孕肚揹孩滑雪、生吃山羌肝臟再惹議！林叨囝仔遭社會局開罰

2023年5月10日，林叨囝仔Sydney被爆出為了業配不惜挺孕肚、揹1歲女學滑雪，遭外界批評「利用小孩賺錢」，身為獸醫師的林叨爸先關閉臉書《林叨囝仔》留言功能，並在個人臉書《雜唸獸醫林叨爸》粉專護妻，透露家中收入來源除了獸醫院，就是依靠Sydney團購，直言妻子不偷不搶，在社群上分享日常生活、介紹很棒的產品給需要的人，「這些有造成你們誰的困擾嗎？」此外，母嬰雜誌《媽媽寶寶》拍攝林叨囝仔封面照，因為雜誌已送印無法收回，僅能撤下網路封面訪問，成為此風波意外苦主，網路聲量累積3613筆。

2023年10月18日，林叨囝仔攜家帶眷參加商業山林活動營，卻直接生吃獵人捕殺山羌的肝，引發網友抨擊對孩子生命教育沒有幫助，保育類動物獵殺問題及生吃內臟也產生安全疑慮，雖然林叨囝仔將相關貼文刪除，不過高雄市社會局最後依《兒童及少年福利與權益保障法》裁罰4至50小時親職教育輔導課程，若是拒絕執行，將處3千元以上、3萬元以下罰鍰，生食部分為不適當照顧行為，後續將列入個案輔導，網路聲量累積1419筆。

林叨囝仔醫療器材導購再次被開罰！歧視資源班遭12廠商切割

2023年10月22日，有網友發現林叨囝仔在臉書稱孩子氣喘發作使用吸入劑用藥後便不再咳嗽，有粉絲追問是否能團購噴霧劑，林叨囝仔僅回「私訊官方LINE」，被外界質疑未持有醫療器材許可證卻進行醫療器材導購行為，況且孩子氣喘嚴重應就醫治療而非業配，懷疑此舉觸犯法律，不過林叨囝仔沒有正面回應，文章事後也被刪除，高雄市衛生局經調查確認違規販售醫療器材事實明確，依違反《醫療器材管理法》裁處6萬元罰鍰，網路聲量累積2274筆。

2024年4月25日，林叨囝仔開啟臉書業配直播，被網友問到小孩是否唸資源班，不但拉兒子入鏡澄清，言談之間還發出訕笑聲，第一時間道歉聲明更是把錯推給聽不清楚兒子講話、自己無法制止兒子，引發12間廠商宣布終止合作，事後她刪除直播與道歉影片，改以文字方式簡短道歉，網路聲量累積1123筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月27日至2024年04月26日。