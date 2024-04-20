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外食族餐費破萬很正常？他揭「每月花費明細」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
在物價齊漲的時代，想吃得營養又健康，讓許多外食族的餐費也不斷上漲。示意圖／Ingimage
在物價齊漲的時代，想吃得營養又健康，讓許多外食族的餐費也不斷上漲。示意圖／Ingimage

台灣物價飆漲，一名網友指出，自己每個月「伙食費破萬」幾乎是常態，就算再努力省錢，三餐至少都要花250元，若加上咖啡零食費用，每月餐費一定破萬。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「每月餐費一萬很多嗎？」為題，指出依照台灣現在的物價，外食族一個月的餐費幾乎都會破萬，他也分享自己的消費明細，「早餐50元，午餐和晚餐都是100元的便當，一天250元，一個月就要7500元」，若再加上偶爾跟朋友聚餐、買咖啡和零食的錢，一個月伙食費經常就破萬，認為伙食費超過一萬元很正常。

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「正常上班族1萬元差不多啊，如果你是學生，1萬才算多」、「我自己煮也是煮一萬多，食材貴」、「算很基本的，要更省當然是可以」、、「外食族真的慘，如果又想要吃的健康遠遠不止一萬，有肉、有菜、少油、少調味，單價又更高」。

不過，也有部分網友認為伙食費抓1萬元很少，紛紛表示「慘！一餐100能吃什麼？」、「你是拍一個月用一萬元生活嗎？」、「吃這麼少是為了要參加飢餓30嗎」、「超少根本吃不飽」、「午餐和晚餐只能100元實在很慘，而且要吃的營養感覺很難」、「1萬很少，就像你算的7500是基本不含水」、「我一個月光吃的就3萬，供參」。

便當 咖啡 外食族 省錢 零食

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