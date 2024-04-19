非假鈔！網見千元鈔少1條拒收 意外釣出這張舊鈔成通膨縮影

店家做生意最怕收到假鈔當真鈔的詐騙行為。一名網友昨(18)日在臉書社團分享收到一家明顯少了一條光影箔膜的千元鈔，由於刷不過驗鈔機，讓他最後決定拒收，並當場退給客人。未料大批網友在見此文後，紛紛表示：「那不是假鈔，只是舊鈔」，若收到這樣的舊版鈔票，只須拿去台灣銀行兌換成新版鈔票。

原PO昨(18)日在臉書《爆廢1公社》社團上PO出兩張外觀不同的台灣千元鈔票，其中一張明顯少了一條用來防偽的條狀光影箔膜，讓原PO驚嘆：「第一次收到不一樣的千元，只能退給客人了，少了防偽刷不過驗鈔機」。

但網友見文卻表示，那不是假鈔，而是在民國88年還是李登輝總統執政時期製版，並於隔（89）年發行的「安一版」鈔票，由於96年8月1日就停止流通，若民眾或商家收到這樣的舊鈔，僅需拿去台灣銀行兌換。

網友說：「這個是88年版的，我之前也收過要去台灣銀行換就可以了」、「而且還超新，感覺是紅包或是突然找到的私房錢」、「這個是安一版不是假的」，根據網路鈔票販售紀念鈔的標價顯示，有人將安一版的千元鈔標價1500元販售。

該起舊版鈔票被一度視為假鈔的分享文，意外釣出民眾翻出過土印有蔣公肖像的舊版千元鈔票，並指：「不論是哪一種小朋友，可以確定的是一天要用掉好幾張！不像以前的老先生，一張就可以用好幾天囉！」、「好懷念這張」、「這個以前是一個家庭一週的買菜錢，現在可能一天份還不夠買？」、「以前小學這一張在手，走路都有風」、「小時候拿到這張還會害怕，怎麼那麼多錢」。