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針對觀光客？陸人驚在日用餐被收「外國人小菜費」 網揭真相：誤會大了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，她到日本居酒屋時被收了一項名為「外國人的小菜」的費用，想知道這個費用否只針對外國人。情境示意圖。圖／Ingimage
網友表示，她到日本居酒屋時被收了一項名為「外國人的小菜」的費用，想知道這個費用否只針對外國人。情境示意圖。圖／Ingimage

日本的觀光產業發達，不少外國人都因其獨特的美食、歷史文化而被深深吸引，成為熱門的旅遊勝地之一。不過，最近一位大陸網友在網上發文提問，發現自己在日本居酒屋消費的帳單上，被收了一項品名是「外國人的小菜」的費用，想知道這個費用是否只針對外國人收取？對此，有內行網友解答，指出這是店家為了避免供應外國人不習慣吃生食類小菜，才特別在帳單上標註，並非歧視。

原PO「小阿怡遊世界」在小紅書上發文表示，她在整理去日本消費的帳單時，發現居酒屋等店家的明細中都有一項名為「外國人的小菜」的費用，不過到拉麵店用餐卻沒有被收。她想知道這項費用究竟是什麼？是否只針對外國人所收取？

網友PO出她在日本居酒屋消費的帳單。圖截自小紅書「小阿怡遊世界」
網友PO出她在日本居酒屋消費的帳單。圖截自小紅書「小阿怡遊世界」

有內行網友為其解答，表示這並非歧視外國人，「因為過去有很多外國人用餐後，剩下許多生食類小菜的例子，所以下單時會特別註明是外國人，廚房會盡量不上日本人常吃的生食類做小菜」、「讓店員、廚師留意客人是外國人，因為很多人吃不了生的，或不習慣口味，還有如果是歐美人，有不少人各種食物都過敏的」。

有網友認為這項費用的名稱很容易讓人誤會，「明白原意，但假如將『外國人』寫在其他非金額的地方，應該會避免這個不舒服的誤會」、「這樣寫真的有點莫名其妙」、「如果是因為菜品部一樣還可以理解，但如果是其他情況，取這個名字真的令人失望」。

另外，針對居酒屋主動收取的「小菜」費用，有網友表示可以把它看成服務費、座位費，「這個費用去居酒屋一般都會收，按人頭收費，同時會給你上當天的小菜，也就相當於這個小菜的費用。這個小菜不是你自己點的，是所有客人都上一樣東西」、「座位費，其實日本人去了也有」、「簡稱下酒菜，你可以理解為能喝酒有酒喝的地方才會有。日本人基本都是點一杯酒配一份這種下酒菜，這都是業界定律了」。

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