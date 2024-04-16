北捷親子友善車廂「小孩全站著」無人讓座 家長群怒：超諷刺

台北捷運車廂設有親子友善區，期望提供旅客更友善的服務，但近日一名媽媽貼出照片，在車廂內的親子友善區卻無人讓座，車廂裡所有小孩全都站著，自家2歲多的小孩也只能一手緊抓欄杆，一手牽緊媽媽，車一停就快跌倒，讓她無奈直呼「太諷刺」。

原PO在Threads發文表示，近日帶小孩搭捷運，進到車廂內的親子友善區，卻沒有任何乘客讓座，讓她無奈感嘆，「這是親子友善車廂，結果帶小孩的所有人都沒位子，諷刺吧！」

原PO解釋，她不是想檢討乘客，而是想著重討論親子車廂要怎麼設置，才能真的保障到需要位置的小孩，也避免人潮眾多時產生不必要的危險。

貼文引發熱烈討論，許多家長深有同感，「我超氣這個的」、「真的，終於有人發現這件事，每天上下班帶小孩都很厭世，整個親子友善車廂唯一友善的地方，就那幾個沒什麼用的插圖，3歲小孩站整路也沒人會讓位」、「超討厭帶小孩坐大眾運輸，一方面不會被讓位，一方面怕被嫌吵」、「親子車廂一點都不親子」、「也不是說一定要讓位，但設置這個親子車廂的意義是什麼？特別走去親子車廂排隊進去，結果世界是一樣的」。

有網友表示，不只親子車廂，博愛電梯、親子廁所等設施也會遇到相同狀況，「有的電梯也是寫親子友善，結果根本不友善」、「博愛電梯也一樣，明明有優先排隊路線和一般排隊路線，結果電梯來沒人要禮讓，一般排隊路線的全部衝上去」、「一堆年輕人霸佔親子廁所，一進去就用超久，小孩都急到快哭出來」。