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天兵客人點外送不想給地址 店家無奈喊：我要觀落陰送餐？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名餐廳業者抱怨客人要求外送，但不給地址。照片為示意圖，人物與本文無關。圖／報系資料照
一名餐廳業者抱怨客人要求外送，但不給地址。照片為示意圖，人物與本文無關。圖／報系資料照

現在外送方便，不論是透過平台下單，或者是直接跟餐廳訂餐，許多客人都會透過外送解決一日三餐，不過如果忘記填入「地址」就糗了！日前有位業者無奈對客人喊話「打電話叫外送還問『需要我給你地址嗎？』不給我是要怎麼送！」對此，網笑稱「客人自以為他是熟客吧」。

一名餐飲業者在臉書社團「爆怨2公社」發文對客人喊話，「人客啊！拜託一下，正常點好嗎？你打電話叫外送，還問我『需要給你（店家）地址嗎？』廢話，不然我要觀落陰去查你們的地址嗎？」原PO無奈表示「一些客人問我要不要留聯絡電話已經很扯了，這位客人居然問外送要不要留地址，不給我是要去找里長廣播嗎？餐期間真的很忙，拜託客人不要這樣！」

文章曝光後，引來網友熱議，有網友笑稱「客人不給地址的話，是要用三炷香來拜喔？」、「自以為熟客的人，他們覺得不用說你也知道」、「觀落陰真的有笑到我」、「客人可能想說給附近地標吧，例如哪間超商之類的」、「現在餐廳外送必備的技能是通靈嗎？」、「訂餐的都以為接電話的業者可以通靈」、「我還有遇過客人訂購商品，然後宅配怎麼樣都聯繫不上他，最後客人回應『因為陌生電話我都不接』」、「我之前在醫美診所上班，遇過有客人打來說『我要約2點』就掛電話了」、「這代表你的電話是高科技，可以自動追蹤對方號碼，然後精準定位地址」、「很多客人根本來亂的」、「怪人很多，一堆有被害妄想症」。

外送 餐廳

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