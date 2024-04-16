20年網咖撐住了！他疑惑「誰還會去」 前員工爆1族群：包下整間店

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聯合新聞網／ 綜合報導
說起70、80年級生的回憶，網咖絕對不可或缺。示意圖／ingimage
說起70、80年級生的回憶，網咖絕對不可或缺。示意圖／ingimage

網路普及、3C成為日常，在人人都有手機、電腦的時代，許多網咖也漸漸被淘汰。近日一名網友疑惑，現在還會去網咖的都是怎樣的客群？引起熱議。

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，他在路邊巷子看到小時開到現在的網咖，應該已經開了快20年，「真的厲害，還沒有被時代淘汰，好奇現在去網咖都玩什麼遊戲，都是怎樣的客群？」

對此，許多網友表示只是去吃東西的，「去網咖重點不是玩什麼遊戲，重點是泡麵」、「網咖撐20年的秘密就是那碗泡麵，偶爾還是會去網咖開3小時，吃一碗泡麵」、「網咖的厚片吐司跟泡麵好吃的要命」。

也有人分享，「上次早上去，大家都在看股票」、「看過在網咖看新聞台的」、「就是喜歡有一個大沙發半躺的狀態，點杯飲料，然後滿螢幕的遊戲，愛玩啥就玩啥，現在的網咖用途就是休閒放鬆殺時間」。

另外也有人表示，為了明星演唱會、活動到網咖搶票的人也非常多，「聽說搶票仔都包網咖搶票」、「之前去網咖搶張學友的演唱會門票，結果發現旁邊大家的畫面都一樣」、「現在真的黃牛搶票才會去網咖，專業黃牛則是用機器人搶」、「2019年疫情還沒爆發的時候，小弟那時候剛好在網咖工作，好幾個黃牛約朋引伴，一起包下幾十台電腦，用外掛程式搶票」。

3C 泡麵

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