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在台北1個月只花4000元！台大生曝省錢妙招：還能奢侈吃生魚片

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣物價高漲，不少人都想盡量節省開銷，一名台大男學生分享省錢妙招，成功只花4000元在台北過一個月。圖／Ingimage
台灣物價高漲，不少人都想盡量節省開銷，一名台大男學生分享省錢妙招，成功只花4000元在台北過一個月。圖／Ingimage

台北房價、物價高，令許多民眾苦不堪言，不少小資族及學生黨都想儘可能降低開銷。一名台大男學生分享如何只花4000元過一個月，並分享各種省錢妙招，如購買特價商品、跳蚤市場挖寶、早起到市場撿便宜等，令網友感到十分佩服。

原PO在Dcard發文表示，他曾挑戰過只花4000元在台北過一個月，撇除學校宿舍費用、電煮鍋、宿舍內冰箱及自用機車的費用，以「食、衣、行、樂」來規劃一個月的支出，他可以將「食」壓在3000元，其餘開銷則壓在1000元左右，「乞丐超人教你乞出新天地」。

首先，主食可以選擇買10元白飯，或去超市買義大利麵，一包59元可以吃四餐，原PO也會到大潤發買半公斤79元的冷凍水餃。青菜的部分，可以到傳統市場買30元的菜，或去超市買鴻喜菇、筍乾。雞蛋他則會到大賣場買，一顆5元，超市也會有打折的肉類，如秋刀魚一條15元、肉魚一條9元、即期蒲燒鯛魚腹肉6片賣57元。

原PO說明，他個人十分喜歡逛大潤發，因為該賣場時常有神奇的折價，對省錢族來說十分友善。此外，如果想吃零食，「乞丐超人也有吃零食的權利，前提是你要常去唐吉訶德或大潤發逛」，因為這些賣場時常祭出誇張折扣。

他接著表示，如果想吃得奢侈，也能用省錢的方式吃到生魚片、鰻魚等好料。原PO透露，可以在凌晨4點起床，到漁產批發市集買生魚片，如果懶得早起，也可以每天晚上8點後去大潤發看有沒有打折的生魚片，甚至可以將生魚片自行調理成「炙燒焦糖鮭魚」。此外，也能在蝦皮上購買冷凍的蒲燒鰻魚肉，一包500公克220元，份量卻是外面賣的5倍以上。

原PO補充，除了飯錢之外的其他開銷，如果想壓在千元內，可以到跳蚤市集挖寶，衣服、古董小物、書籍等等都能在市場買到。不過他也坦言，雖然4000元確實能實踐台北生存「最低」開銷，但自己當初挑戰只是覺得有趣，「如果是長期其實不好維持，光是每一餐都自煮不外食，就會失去很多社交機會」。

貼文引發熱烈討論，網友紛紛表示佩服，「好猛，省錢超人是你」、「省錢人我的超人」、「太強了」、「向您致敬」、「真生存系」、「這個是我看過最有品質的低支出生活方式」、「推廚藝跟生存技能」、「你太猛了⋯超厲害，我大一的時候也試過，兩個禮拜2600就受不了放棄了」、「有時候一個禮拜就不小心噴超過4000」、「我也想這樣節省但太懶，最後還是路上看到什麼就買」。

台大 省錢

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