只泡一次還是泡到沒味道？網爭論「茶包能泡幾次」大廠出面給解答
平時用茶包沖水泡茶時，有的人或許覺得沖泡過一次的茶包，再沖第二次仍有味道，因此繼續回沖，但也有人不認同這樣做。近來日本社群網站上，就出現了關於「茶包該沖泡幾次」的相關論爭。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，日本「X」網友「困助」在三月中旬時，曾經發文表示，有一次他說了「紅茶茶包最少也應該沖泡兩次吧」，結果搞得在場氣氛順將僵掉，顧左右而言他，似乎對他的看法並不太認同。
紅茶のティーパックって2回くらいは最低でも使うよね？？？— 困助(こますけ)@デザイナー (@komasuke_design) March 16, 2024
って言ったら空気が固まったんだけど、みんなカッコつけてるだけだよね。
而他這篇貼文，也引起網友們爭論起茶包的使用方法，紛紛表示「泡到沒味道為止」、「一包泡兩人份」、「第一泡都太濃，會拿開茶包沖淡」、「我昨天才為這個跟爸媽吵架」、「紅茶黨只接受泡一次，咖啡派的就會泡兩次」、「第二泡就已經沒有味道跟香氣了吧」。
報導詢問了知名茶包大廠立頓，立頓表示，他們基本上推薦茶包只泡一次，味道會是最好的，畢竟從第二泡開始，好喝的部分就剩下不多。不過這只是他們推薦的作法，如果消費者喜歡，那多泡幾次也無妨。另一家唐寧茶也有類似意見，雖然推薦茶包泡一次風味最佳，但也指出茶本來就是嗜好品，如果顧客喜歡，自然可以多泡幾次。
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