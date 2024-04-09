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日本旅遊用餐遇台灣人排隊「解壓縮」 網罵爆：沒素質別出國

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到日本旅行，用餐遇到台灣人排隊「解壓縮」現象，引發話題。示意圖／Ingimage
網友到日本旅行，用餐遇到台灣人排隊「解壓縮」現象，引發話題。示意圖／Ingimage

出國旅遊往往能收獲美好回憶，不過一名女網友抱怨，有次自由行到日本，她和旅伴排隊吃漢堡排的時候，遇到其他台灣人「解壓縮」，從原本兩個人排隊，後來變成一大群總共有8人，讓她直翻白眼。

原PO昨（8）日以「在日本排隊遇到解壓縮」為題，在Dcard日本旅遊版上發文表示，自己第一次去日本自由行，去了很多地方，對購物、美食都很滿意，雖然中間因為身體和天氣問題有些不順利，但整體感受不錯，對於小插曲也都欣然接受。

但原PO透露，某天和旅伴排一家知名漢堡排專賣店，抵達時店員剛好拉線告知「今日受付終了（意即停止接待）」，他們很幸運成為最後一組客人，再晚一些就吃不到了。過了約15分鐘後，原PO卻發現有兩個台灣人直接拉開封鎖線，走進來跟前面一組人會合、寒暄聊天，「我跟旅伴真的白眼翻到後腦勺」。

原PO指出，他們才剛在澀谷購物遇到那兩個人，買完東西就走來排隊了，排了一下對方便出現，更誇張的是，後來又新出現一個女生「繼續解壓縮」，前面硬生生地被3個人插隊，變成一大群總共快8個人，「看起來兩三個、兩三個互相認識，但不是一大群都很熟的樣子」。

原PO直言，這種店不是吃合菜一整桌的，而是吧檯的位子，「後來他們也是分兩個兩個一組進去吃，座位也都沒有一起，排隊的時候也不是先登記人數的，後來店員才來發菜單、詢問幾位用餐」，她傻眼表示，「他們後面沒人就算了，但後面還有我們是最後一組！」

貼文一出，網友們紛紛回應，「這種的真的很難處理欸，就是派一個人代排這種感覺」、「跟原PO遇到一模一樣的狀況，莫名覺得很丟臉」、「之前要搭郵輪去沖繩，也遇到一個家庭也這樣」、「沒水準沒素質的人還是不要出國了吧，丟臉」、「我是在迪士尼排隊，遇到日本人解壓縮」、「突然覺得自己很幸運，排餐廳沒被解壓縮過」；也有人分享，「我去東京車站店，店員會特別跟外國客說不能代排，要全部人員都排隊，就知道一定很多這種狀況」、「我之前去沖繩也遇過！台灣人排拉麵，我直接大聲開酸說『解壓縮噢，真好意思耶』」。

出國旅遊 日本 餐廳

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