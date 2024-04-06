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台北101遇強震為何能毫髮無傷？內行人揭「關鍵設計」：真的猛

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，這次的地震體感超級大，那台灣的第一高樓「台北101」是什麼狀況？示意圖，台北101提供
有網友好奇，這次的地震體感超級大，那台灣的第一高樓「台北101」是什麼狀況？示意圖，台北101提供

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花蓮3日發生規模7.2強震，導致多棟房屋傾斜、坍塌，造成數千人輕重傷。對此，有網友好奇，這次的地震體感超級大，那台灣的第一高樓「台北101」是什麼狀況？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「101大樓地震是什麼狀況」為題，指出這次花蓮7.2強震這麼大，連自己在中壢麥當勞1樓，都可以感受到劇烈搖晃，第一次因為地震產生慌張的感覺。他也相當好奇地震發生時，在101高樓層是什麼感覺？

貼文一出後，不少在101上班的網友還原當下狀況，紛紛表示「101某樓路過，真的很搖，我只想請假回家」、「早上餘震走路是還可以，不過有點像慢板海盜船，隔壁同事的咖啡直接整個倒在地上」、「在101上班路過，地震後因為電梯檢測，全部人都上不去，到快中午才排隊上去辦公室。順帶一提今天在101上面感受餘震其實沒有很強」。

不過，有不少內行網友說明，101內有減震神物「阻尼器」，紛紛表示「101的阻尼器是很可靠的」、「101因為太高的關係，震動週期很長，基本上只會搖很大力，但不會倒下」、「其實很多颱風晃的程度比這次地震都大，但101本體也都沒事，101阻尼器是真的猛」、「如果連101都能震倒的地震，那估計半個台灣沒房子是好的」。

根據「華盛頓郵報」指出，101內的減震神物正式名稱為「調諧質量阻尼器」，位於87樓至92樓的中央位置，當地震發生或強風吹襲時會來回擺動，吸收任何因為「劇烈晃動」而產生的力量。而工程師也表示，除了能降低大樓4成的擺動程度，也能減緩大樓內人員的不適感。

0403花蓮大地震 台北101 強震 電梯

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