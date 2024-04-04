高雄青旅「床墊房」1晚要價2700！他狠酸「謝謝國旅」 老闆慘痛下場曝光
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第15屆大港開唱3月底在高雄駁二藝術特區登場，許多民眾特地南下高雄參加，不過卻傳出國旅坑殺遊客事件。近日，有網友分享在大港開唱期間入住青年旅館，僅有1個床位，一晚竟要價2700元，他不滿PO出照片開嗆「真的是謝謝國旅，欠檢舉」。貼文一出後，高雄市府接獲檢舉，開罰業者15萬元。
這名網友在社群平台threads貼出一張青旅床位照，從圖片中可以發現，僅有1個小空間，加上1張床墊，但價位卻高達2700元，詢問同房的旅客，全都是這天價，讓他直言「高雄發大財」。
貼文一出後，立刻被轉載至各大臉書社團，多數網友都傻眼，紛紛表示「這樣2700？500我都嫌貴」、「這種格局殯儀館1整天500元，還有吹到爽的冷氣...」、「這間超雷，空間小，汗臭味重，規定多到可以出書」、「入住還要拍照報備，我花2700，你當我住軍營嗎？」、「這個最高500不能再多」。
此外，高雄市觀光局長高閔琳也在文章下留言「是哪一家請直接提供給我」，經高雄市府火速稽查後，發現該旅館有哄抬價格的情況，甚至超出備查房價40%，已向業者開出15萬元罰單。
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