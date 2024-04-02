「理論是可以」…他遊日本想不帶卡靠行動支付 網揭最慘下場

行動支付愈來愈普及，許多人習慣只帶手機就出門活動，甚至出國旅遊也靠行動支付走天下！有民眾見朋友大膽的不帶實體卡出門，只靠手機綁定信用卡來儲值交通卡、行動支付來支付旅程中大部分消費，其便利性讓他十分嚮往。

原PO在PTT日旅版發文，表示自己出國都會帶2、3張信用卡，避免臨時有卡刷不過的窘況，不過最近和朋友聊天，才知道他去日本玩「一張卡都沒帶」，全靠行動支付綁定信用卡來應付，少部分沒辦法刷卡才用現金付帳，聽起來非常方便。雖然他目前還不敢這樣嘗試，但還是好奇日本這麼方便，不帶實體信用卡也沒問題嗎？

針對原PO的問題，網友紛紛留言：「飯店租車交通pass如果都先結清了，那的確手機感應支付跟現金就可以解決」、「理論上是這樣沒錯，但避免發生意外，我還是會準備兩張實體卡帶去用」、「如果只是要問可不可以答案是可以」、「凡事都有風險在，看要不要賭而已」、「何必呢？信用卡是多重」。

也有人認為旅途中不可預測的狀況太多，「都沒想過萬一手機不見或是壞掉怎麼辦嗎」、「有遇到只能現金或實體卡的地方」、「有些店真的需要實體卡」、「感應支付或掃碼支付其實是有停電或故障等風險，帶些現金或至少一張實體卡我認為還是比較保險」、「上次去高山那裏的超市，只能現金或信用卡，且不能JCB」、「我這次去玩，原本預計靠電子支付走遍天下…到了鄉下地方，發現都是無人車站，全都no touch，只能用現金，返國前兩小時。流量用完，沒網路，突然電子支付都不能用了，只能慢慢精打細算刷suica」。

另有網友指出最慘狀況很可能是無法出國，因為有些航空公司於機場報到時需出示購票之信用卡，「有個問題，有一家沒帶卡不讓你坐飛機」。不過依據長榮航空官網指出，若該交易已通過信用卡3DS驗證，即使持卡人非同行旅客，也不需出示信用卡；反之則仍需於機場出示信用卡，若持卡人非同行者，則需於班機起飛前48小時先與長榮進行核對。