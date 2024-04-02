台中連鎖火鍋店蟑螂穿梭、鍋內有蟲 網友喊噁：店家只想賠錢了事

在台中地區擁有多家分店的連鎖火鍋店，有網友在Dcard上分享上月31日中午在某家分店用餐的糟糕經驗。他發現火鍋內和菜盤上的菜都有蟲子，因為想到寶林茶室的中毒事件，於是向店家反映，沒想到店員當下竟是拍拍他的肩，跟他說沒事，坦言這是來這裡工作後遇到第二個有相同問題的客人，爾後在主管同意下才退錢了事，但原PO仍是極度不滿，並呼籲若是有跟他去同家店用餐的客人吃完後肚子很痛的話，記得去看醫生。

原PO以「火鍋裡都是蟲」為標題抱怨台中一家火鍋連鎖店的用餐衛生問題，表示在6年前曾吃過這家店，當時印象還不錯，於是31日決定再來一次，但沒想到變得超雷。

原PO剛開始看到火鍋裡有黑色斑點物，以為是胡椒或是其他調味料，便不疑有他大口吃喝，但後來發現原來那些黑色斑點「都是蟲」，其中一片高麗菜上還同時有3隻蟲黏在一起，「基本上整鍋都是蟲了」，讓他當下覺得「超級無敵噁，完全沒食慾」。

未料，原PO向店員反映此事時，員工竟拍拍他的肩膀說沒事，也坦白說這是他來這裡工作遇見第二個客人抱怨火鍋裡有蟲，向主管說明後，換上一鍋新的給原PO，但隨後又改口表示可以退錢，然後將他的卡刷退。

讓原PO氣憤不平的是，店家似乎打算賠錢消災，並沒有真心誠意的道歉，他覺得店家的態度很像是「錢都賠你了，還想怎樣」的感覺，讓他當下完全沒食慾，最後滿肚子氣地離開。

根據Google評論，該家分店也有不少客人留言表示衛生有問題，有人也和原PO一樣看到高麗菜上有小蟲子，牆上和用餐環境也有看到蟑螂和蟲子在爬，店員還會邊送餐邊打牆上的蟲。還有客人評論道，除了蟑螂和蟲，還看到有些碗上竟都黏著飯粒，「還不止一個碗」。

網友對此紛紛留言表示，「那麼多隻蟲好誇張」、「蛋白質加量不加價，賺爛」、「每隔幾個留言，就有一個在抱怨牆壁超髒，上面有蟲，但好像都沒有改善」、「他們品質說真的一直都很不穩定」。

有火鍋店同行網友說，「曾做火鍋的我大概能夠了解一些，蟲的話是衛生問題」，也有同在該家餐廳用餐的網友說：「當天真的很多小強，自助湯底不知道放多久打開來一堆小蟲，希望用餐環境可以改善」。