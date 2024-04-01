瞧不起人？她不滿櫃姐「口紅用丟的」 內行曝背後原因：生態差勁

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聯合新聞網／ 綜合報導
百貨公司內的銷售人員業績競爭激烈，因此不少櫃姐、櫃哥常被人認為太過勢利。示意圖／ingimage
百貨公司內的銷售人員業績競爭激烈，因此不少櫃姐、櫃哥常被人認為太過勢利。示意圖／ingimage

百貨公司內的銷售人員業績競爭激烈，因此不少櫃姐、櫃哥常被人認為太過勢利。一名女高中生在Dcard透露，近期她和同學到百貨公司逛街，突然想買某知名時尚品牌的口紅，不料櫃姐卻對原PO愛理不理，甚至將商品用丟的給她，讓原PO超級傻眼。

原PO表示，自己平時習慣使用知名品牌的化妝品，爸媽每周還會給她5000元當零用錢，但通常她出門時並不會特地穿太貴的衣服。某天原PO和同學一起到百貨公司逛街，突然想買某時尚品牌的口紅，便走到專櫃詢問，沒想到櫃姐竟直接無視，在她不斷追問下才願意拿出口紅。

原PO指出，該名櫃姐將商品丟給她後，便立刻轉身走掉，從頭到尾都不肯正眼看人，也不跟她說半句話，讓她忍不住氣得發文「我雖然才高中，但店員也不能這麼瞧不起人啊」，並強調不是所有穿著普通的人都買不起精品。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「不用理會櫃姐眼光啦～不重要也無所謂」、「我都網路買，好開心」、「連我們這些出社會的，穿的普通一點去櫃上都愛理不理了，所以我還是喜歡在官網買」、「客人沒有欠妳（櫃姐）什麼，我就算今天只想買一支唇膏或是一條護手霜都是客人消費的權益」。

還有內行人解釋櫃姐態度差的背後原因，「妳若在這崗位上就會懂精品櫃姐幹嘛不甩妳，浪費她時間、拉低KPI，她會覺得妳網路購買一項單品就好，服務妳的空檔，有錢大媽、阿伯會晃走」、「感覺台灣的百貨公司美妝櫃的規定很機車，被拉低客單（指每位顧客在單次消費中的平均消費金額）還要被上司檢討，難怪櫃姐都變得很勢利，生態真的很差勁」、「台中的百貨很不缺業績吧，高中生買不起利潤高的保養品，一單只賣唇膏會拉低客單價，所以直接愛理不理吧」。

Dcard 化妝品 櫃姐

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