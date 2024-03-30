發票中1000不能領竟是因「太摳」！苦主大嘆：心情跌落谷底

發票中獎卻不能領！一名網友分享，近日對統一發票發現中了1000元，到網購平台申請發票證明時，因該筆訂單有用點數全額折抵，實際付款金額為0元，導致無法兌獎，讓他哀嚎「心情像過山車一路到底」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

一名網友在Dcard以「發票中了1000卻什麼都沒有」為題，指出近日對統一發票發現中獎1000元，到網購平台開立發票證明時，因訂單全額用點數折抵，實際付款金額為0元，被告知無法兌獎，讓他心情跌落谷底。他也提醒大家以後買東西不要全額折抵，至少留個1元，才不會這麼漚。

貼文一出後，不少網友驚呼漲知識，紛紛表示「長知識了！謝謝勇者」、「多謝提醒，我還真的不知道」、「我也是在便利商店打工後才知道這件事情！！要是中獎真的會超後悔」、「0元發票中$4000塊的路過，當下真的五雷轟頂」。此外，也有網友指出「這滿正常的吧，所以我都會留一元付現」、「所以我最少會刷1元，不會全抵掉」。

不過，也有部分網友相當意外，使用紅利折抵還會開發票，紛紛回應「我以為用紅利折抵的都不會開發票，除非有剩餘金額需要支付，到現在都沒遇過用紅利點扣還開發票的」、「零元發票不是不用特地開出來嗎，還是要看店家？」、「這個我不知道，但我以為0元都不會有發票…」。