快訊

7校校務系統遭駭 學校防駭能力差…教團憂危及學習歷程

全台7千位富豪身家逾10億 用同一套理財法致富

NBA／悲情紀錄夜！布朗森狂轟61分隊史僅次甜瓜 尼克OT飲恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發票中1000不能領竟是因「太摳」！苦主大嘆：心情跌落谷底

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日對統一發票發現中了1000元，卻因實際付款金額為0元，導致無法兌獎。示意圖/本報資料照片
一名網友分享，近日對統一發票發現中了1000元，卻因實際付款金額為0元，導致無法兌獎。示意圖/本報資料照片

發票中獎卻不能領！一名網友分享，近日對統一發票發現中了1000元，到網購平台申請發票證明時，因該筆訂單有用點數全額折抵，實際付款金額為0元，導致無法兌獎，讓他哀嚎「心情像過山車一路到底」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

一名網友在Dcard以「發票中了1000卻什麼都沒有」為題，指出近日對統一發票發現中獎1000元，到網購平台開立發票證明時，因訂單全額用點數折抵，實際付款金額為0元，被告知無法兌獎，讓他心情跌落谷底。他也提醒大家以後買東西不要全額折抵，至少留個1元，才不會這麼漚。

貼文一出後，不少網友驚呼漲知識，紛紛表示「長知識了！謝謝勇者」、「多謝提醒，我還真的不知道」、「我也是在便利商店打工後才知道這件事情！！要是中獎真的會超後悔」、「0元發票中$4000塊的路過，當下真的五雷轟頂」。此外，也有網友指出「這滿正常的吧，所以我都會留一元付現」、「所以我最少會刷1元，不會全抵掉」。

不過，也有部分網友相當意外，使用紅利折抵還會開發票，紛紛回應「我以為用紅利折抵的都不會開發票，除非有剩餘金額需要支付，到現在都沒遇過用紅利點扣還開發票的」、「零元發票不是不用特地開出來嗎，還是要看店家？」、「這個我不知道，但我以為0元都不會有發票…」。

統一發票 網購

延伸閱讀

哪家飲料店「奶精奶茶」最頂？一票網友狂推這2家：壓倒性勝出！

台人喊沒錢卻狂出國！他PO機場人潮照反問：只有我低薪？

退房沒發票…旅宿業者回「要多收5%」 網傻眼：國稅局快出動

消費完拿到「特別發票」好奇能否對獎 內行驚：店員出包了

相關新聞

發票中1000不能領竟是因「太摳」！苦主大嘆：心情跌落谷底

發票中獎卻不能領！一名網友分享，近日對統一發票發現中了1000元，到網購平台申請發票證明時，因該筆訂單有用點數全額折抵，實際付款金額為0元，導致無法兌獎，讓他哀嚎「心情像過山車一路到底」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

哪家飲料店「奶精奶茶」最頂？一票網友狂推這2家：壓倒性勝出！

台灣手搖店眾多，奶茶、鮮奶茶都是非常熱門的品項。對此，一名網友指出，雖然知道奶精不健康，但自己很喜歡喝50嵐的奶精珍珠奶茶，好奇除了50嵐外，有沒有推薦的奶精奶茶？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

他教烹調鮮甜「大王具足蟲」 網崩潰喊吃不下：放大版塵蟎！

去（2023）年人氣拉麵店「拉麵公子」推出極具震撼力的「大王具足蟲拉麵」，每碗售價1,480元，引發全台討論。昨（28）日有網友買到大王具足蟲下廚烹飪，不僅分享料理過程還表示味道鮮美，讓大票網友直呼「好驚悚！」

不熟鄰居幫簽收包裹「愛做又愛嫌」 她爆氣：寧可隔天自己拿

許多人網購的時候會選擇宅配，可以透過物流直接送到家門前。不過一名女網友透露，從未講過話的鄰居有次主動幫忙簽收包裹，卻一直碎碎念她不在家，女網友氣炸抱怨，「出事了沒人能負責最後我還要自己吞，寧可等隔天再收貨，或是等我自己去物流中心拿」。

他吃壽司驚見「夾藏長髮」想吐 網崩潰喊：都一口吞

近期台灣食安問題不斷延燒，引起民眾不安。日前，有民眾在「爆怨公社」透露，自己和家人到某連鎖壽司店用餐時，竟在壽司裡面發現一根長髮，忍不住直呼「好想吐」。

超可怕！她內褲被偷竟「沾白色液體」歸位 一票人嘆：真的要小心

一個人在外租屋，不免擔心安全問題。一名女網友在Dcard透露，自己住在一間小套房中，平時她會將衣服曬在住處頂樓，沒想到某天收衣服時內褲卻不見，而事隔一個禮拜後，對方竟刻意將內褲放回曬衣架，上面還沾有白色液體，讓她感到非常害怕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。