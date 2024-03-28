不熟鄰居幫簽收包裹「愛做又愛嫌」 她爆氣：寧可隔天自己拿

許多人網購的時候會選擇宅配，可以透過物流直接送到家門前。不過一名女網友透露，從未講過話的鄰居有次主動幫忙簽收包裹，卻一直碎碎念她不在家，女網友氣炸抱怨，「出事了沒人能負責最後我還要自己吞，寧可等隔天再收貨，或是等我自己去物流中心拿」。

原PO以「鄰居擅自收包裹」為題，26日在Dcard心情版上發文表示，自己早上暫時外出，錯過物流送來的包裹，下午才接到物流電話，對方通知包裹已經由同巷子的鄰居代收。她指出因為剛搬來沒多久，加上和鄰居年紀差很多，所以平常幾乎沒有互動，連幫忙收包裹的鄰居門口都沒有去過，「原本印象本來就沒很好了，這次真的讓我徹底傻眼，物流表示沒人在家，那位婆婆剛好過來說可以幫忙收，就給婆婆了」。

原PO質疑物流處理方式不合理，她的包裹價值超過5000，且已經付款完成，照理來說簽收時，會詢問是不是本人或與收件人的關係，結果卻發現包裹被鄰居丟在車庫，「婆婆說物流拿很多東西，開始碎念說我們都不在家，還自己講『我也不認識妳，沒跟妳講過話，不過都住附近沒關係啦』，霹靂啪啦念一堆」。

對於鄰居愛幫又愛嫌的行為，原PO感到心情很差，但確認完包裹還是跟對方道謝默默走回家，感嘆道「不要說是好心，出事了沒人能負責最後我還要自己吞，寧可等隔天再收貨，或是等我自己去物流中心拿」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「自以為熱心，實則雞婆的鄰居，不過錯在物流司機，要給別人代收應該要先取得妳同意」、「跟鄰居不熟，她擅自代收又要碎念，超煩好嗎」、「這種愛做又愛嫌的人很討厭」、「妳可以寫張紙條貼在門牌邊，說不需要代收包裹，請聯繫本人謝謝」；但也有網友認為，「鄰居幫忙收包裹我會很感謝欸，因為常常剛好不在」、「其實信得過的鄰居超好用，鄰居為了5000跑路的可能性極低，不願意就請婆婆不要再幫收就好」。