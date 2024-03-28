他吃壽司驚見「夾藏長髮」想吐 網崩潰喊：都一口吞

近期台灣食安問題不斷延燒，引起民眾不安。日前，有民眾在「爆怨公社」透露，自己和家人到某連鎖壽司店用餐時，竟在壽司裡面發現一根長髮，忍不住直呼「好想吐」。

原PO表示，最近他和家人到某知名連鎖壽司店享用午餐，並點了一份店內熱銷產品，沒想到把該壽司分一半後，卻發現米飯中藏有一根長髮，感嘆道「還好是跟家人分著吃，沒有一口吞下，看見頭髮好想吐」。

原PO說明，後續向店家反應後，該店經理表示員工皆有穿戴帽子製作餐點，未來會加強員工訓練，另外原PO補充，店家最後並未向他收取該盤壽司的費用。照片一曝光，許多網友崩潰直呼，「我要吐了，我都一口吞誒」、「我開始回想，前天我用一口吞的方式享受了四盤，到底有沒頭髮在裡面」、「幸好不是蟑螂鬚」、「吃到頭髮真的很噁心」。

還有網友建議原PO投訴，「要求戴帽子只是官方說法，實際上如果員工真的有依照公司規定戴帽子，是不可能有那麼長的頭髮出現，總之請你致電衛生局」、「向總公司那邊投訴，一定會有效果」、「頭髮、菜蟲本身當然是沒有怎樣，但出現在食物裡，背後代表的就是衛生品質出問題」。