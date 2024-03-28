不滿米糕加香菜！奧客怒挑出「丟滿桌」 網歪樓：一片小黃瓜受牽連

味道強烈的「香菜」讓大家愛恨分明，不過台南一間小吃店員工抱怨，有客人看見米糕撒滿香菜，一邊碎念一邊將菜挑得滿桌都是，因此無奈直呼「不想吃其實可以直接說」。

據臉書粉專「台南式 Tainan Style」，日前一名婦人前往台南東區的米糕店吃飯，餐點上桌後她不滿碗裡竟出現香菜，用筷子將其一一挑出扔在桌上，還大罵「台南的米糕幹嘛都要加香菜？」婦人用餐完便離開，店員看見滿桌被亂丟的香菜，傻眼嘆「如果不想吃香菜其實可以先說」。

對此，網友紛紛搖頭批評，「弄得好髒，好沒品喔」、「香菜是無辜的，可以事先說不要加」、「我也會挑出來丟，但是不會散整片」、「不加可以先講，就算店家真的習慣動作加了，也可以挑起來放旁邊就好，丟整桌是什麼巨嬰行為？」、「至少也墊一張衛生紙吧，集中一下吧」、「沒先講還怪店家，奧客一名」，也有一些網友歪樓點出，該名客人誤挑出其他菜，「還有一片無辜的小黃瓜」、「小黃瓜表示我招誰惹誰了」。

貼文曝光後，也再度引起香菜愛恨兩派論戰，支持加香菜的網友們認為，「台南的米糕一定要有香菜啊」、「太可惡，它只是香菜啊，我超愛」、「麵線或米糕或魚羹都必需要海量香菜」、「香菜是米糕的靈魂」、「肉燥飯也要香菜」；持相反意見的網友則表示，「看來真的氣到」、「我會叫他（店員）重新做一碗」、「香菜是罪惡的深淵～許願香菜可以從這個世界消失」、「香菜是無辜的，但它也不會出現在我碗裡」。