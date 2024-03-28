快訊

寶林茶室食品中毒案…死者家屬提1疑慮擬提告醫院 馬偕回應了

現身了！寶林茶室創辦人赴北市府說明 全程戴口罩不發一語

棒砸吳姍儒咖啡店！2嫌各3萬交保 檢警追幕後藏鏡人

不滿米糕加香菜！奧客怒挑出「丟滿桌」 網歪樓：一片小黃瓜受牽連

聯合新聞網／ 綜合報導
香菜入料理引起兩派網友的論戰。圖／ingimage
香菜入料理引起兩派網友的論戰。圖／ingimage

味道強烈的「香菜」讓大家愛恨分明，不過台南一間小吃店員工抱怨，有客人看見米糕撒滿香菜，一邊碎念一邊將菜挑得滿桌都是，因此無奈直呼「不想吃其實可以直接說」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」，日前一名婦人前往台南東區的米糕店吃飯，餐點上桌後她不滿碗裡竟出現香菜，用筷子將其一一挑出扔在桌上，還大罵「台南的米糕幹嘛都要加香菜？」婦人用餐完便離開，店員看見滿桌被亂丟的香菜，傻眼嘆「如果不想吃香菜其實可以先說」。

對此，網友紛紛搖頭批評，「弄得好髒，好沒品喔」、「香菜是無辜的，可以事先說不要加」、「我也會挑出來丟，但是不會散整片」、「不加可以先講，就算店家真的習慣動作加了，也可以挑起來放旁邊就好，丟整桌是什麼巨嬰行為？」、「至少也墊一張衛生紙吧，集中一下吧」、「沒先講還怪店家，奧客一名」，也有一些網友歪樓點出，該名客人誤挑出其他菜，「還有一片無辜的小黃瓜」、「小黃瓜表示我招誰惹誰了」。

貼文曝光後，也再度引起香菜愛恨兩派論戰，支持加香菜的網友們認為，「台南的米糕一定要有香菜啊」、「太可惡，它只是香菜啊，我超愛」、「麵線或米糕或魚羹都必需要海量香菜」、「香菜是米糕的靈魂」、「肉燥飯也要香菜」；持相反意見的網友則表示，「看來真的氣到」、「我會叫他（店員）重新做一碗」、「香菜是罪惡的深淵～許願香菜可以從這個世界消失」、「香菜是無辜的，但它也不會出現在我碗裡」。

一名客人看到米糕加了香菜，氣憤挑得滿桌都是。圖／翻攝自臉書粉專台南式Tainan Style
一名客人看到米糕加了香菜，氣憤挑得滿桌都是。圖／翻攝自臉書粉專台南式Tainan Style

奧客 香菜

延伸閱讀

連假塞車不必慌！他狂掃2箱好市多「這款點心」 過來人秒懂：有飽足感

寶林中毒案引爆食安問題 專家：超商飯糰沒問題 但久放是挑戰自己

飯菜如何保存避食物中毒？醫打破「放冷」迷思：我都熱的就冰

麥當勞焦糖冰奶茶回歸！他喊66元好貴 兩派人戰翻：飢餓行銷太成功

相關新聞

超可怕！她內褲被偷竟「沾白色液體」歸位 一票人嘆：真的要小心

一個人在外租屋，不免擔心安全問題。一名女網友在Dcard透露，自己住在一間小套房中，平時她會將衣服曬在住處頂樓，沒想到某天收衣服時內褲卻不見，而事隔一個禮拜後，對方竟刻意將內褲放回曬衣架，上面還沾有白色液體，讓她感到非常害怕。

不滿米糕加香菜！奧客怒挑出「丟滿桌」 網歪樓：一片小黃瓜受牽連

味道強烈的「香菜」讓大家愛恨分明，不過台南一間小吃店員工抱怨，有客人看見米糕撒滿香菜，一邊碎念一邊將菜挑得滿桌都是，因此無奈直呼「不想吃其實可以直接說」。

夜市鹹水雞要價850元？ 她氣炸：要吃菜不如吃超商

台灣夜市名聞遐邇，許多人會到夜市大啖美食，不過日前有女網友抱怨，他們到了夜市買鹹水雞，老闆娘告知「半隻180元」，加上一些菜色之後，居然總價要850元，讓她氣得直呼「是我被騙了還是怎樣？要吃菜的話我不如吃超商就好」。

超猛反制！她搭電梯拿出一罐狂噴二手菸鄰居 2人扭打到管委會

一名女性鄰居因長期不滿另一名同為鄰居的男子，在電梯、樓梯，或社區大門外等公共區域抽菸，一日在男子抽完菸進電梯後，因二手菸殘存味道難以接受，讓她拿出身上的酒精罐，不停地往該名癮君子鄰居身上噴，雙方因此發生肢體衝突，場面火爆。

唯一缺點是台灣限定！陸人讚1飲品「最好喝沒有之一」 內行認證稀有：超商沒賣

不少外國旅客來台遊玩，就是為了品嘗台灣的美食。近日有大陸網友分享，自己在台灣買了一瓶酒，沒想到原PO一喝竟讚不絕口，表示是自己喝過最好喝的氣泡酒…

零食「甜心草莓」夾心有一異物 網友見圖直說：好噁心

國內食安問題時有所聞，今（26）日更爆出有2位顧客在一家知名素食餐廳用餐後食物中毒，其中一位已不幸死亡。民眾更常碰到的則是食品中有異物，就有網友在臉書「Costoc好市多 商品經驗老實說」貼圖爆料，在好市多買的零食「甜心草莓」中發現有毛髮。有網友看到貼圖直說「好噁心」、「裡面就算了，還夾心」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。