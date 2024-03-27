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夜市鹹水雞要價850元？ 她氣炸：要吃菜不如吃超商

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨到夜市買鹹水雞，竟被收850元。圖擷自爆料公社
一名網友抱怨到夜市買鹹水雞，竟被收850元。圖擷自爆料公社

台灣夜市名聞遐邇，許多人會到夜市大啖美食，不過日前有女網友抱怨，他們到了夜市買鹹水雞，老闆娘告知「半隻180元」，加上一些菜色之後，居然總價要850元，讓她氣得直呼「是我被騙了還是怎樣？要吃菜的話我不如吃超商就好」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，她跟男友到夜市逛街，打算買鹹水雞來吃，在跟攤販買的過程中音樂非常大聲，她問老闆娘「怎麼賣？」對方說「半隻180元」，原PO回應「半隻就好了」，老闆娘又詢問要哪些菜，她和男友回應「百頁豆腐、小黃瓜、白羅波、筍條」，但老闆娘卻一直加甜不辣、花椰菜之類的食物，原PO好奇「老闆娘會不會送太多？」

這時老闆娘又問「要不要海帶絲？」他們回應「不用了」，來回推託之後老闆娘說「要啦！要海帶絲啦，總共850元」，還在報價時把音樂關閉，清楚說了850元，讓他們傻眼表示「是我被騙了還是怎樣？今天要吃菜的話，我不如吃超商就好，這是大牌子的鹽水雞，重點是這一間還超難吃」。

文章曝光後，引來網友熱議「當下直接說850元？那我不買不就好了」、「有疑慮可以馬上問吧，何況是那麼誇張的價錢」、「我家附近的鹹水雞或甘蔗雞，加上11樣配菜才310元」、「當下我會直接跟老闆娘說『妳是搶劫嗎？』然後直接退貨」、「不會當下不要買？幹嘛硬著頭皮接受？」、「850元我不會買單」、「850元還真敢講，食物是有鑲金的嗎？這種價格都可以吃平價火鍋吃到飽了」、「台灣人敲詐台灣人，怎麼不去搶劫更快？觀光區就是讓這些人搞臭的」。

事後老闆娘在留言表示「客人買的半隻雞180加4樣小菜共350元，當下因為太忙碌，要找650元，找成150元，客人走後才發現少找，造成大家的困擾真的很抱歉」。

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