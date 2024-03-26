他問書店會倒是不是免費試閱人太多？ 多數網友認為是這原因

根據聯合新聞網報導，台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩，日前在臉書發表文章自述「近年堅持不買書、盡量只借書，因此不好意思再逛獨立書店，並提及現代書店最好的角色是策展場域」，引起外界質疑文化部是請鬼拿藥單。有網友恰巧也在ptt發表「書店會倒，是不是免費試閱人太多？」一文，想聽聽其他人的想法如何。有網友說因為「根本上是看書的人少了，不是書價問題」，也有人表示，「是網路書店興起，被電商打爆的商家太多了」。

原Po文中提及，有些人去書店只看不買，把書店當圖書館，書看完了，還坐了一下午，甚至把要出售的新書搞出折痕，讓花錢買這本書的人，好像買了一本二手手汗書回家，讓他想想就「覺得很不舒服，也難怪書店會倒一堆」。

原Po提出的問題，有人痛心說「敦南誠品倒掉後，一堆人哀嚎」，一些網友留言，「單純太貴，網路買便宜多了。打爆的不只書店，還有出版社，現在都有電子書了，要便宜可以選擇這個」、「買電子書，便宜又不佔空間」、「以前我還會去試閱，現在連試閱都懶得去。網路書店比較便宜，很難在實體買下去。除非急用」。

有人說主要原因是「看書的人少了，當然買書的人就更少了！大家都去滑抖音了，誰還跟你看書！」，不少網友點出因現在網路內容發達，「手機抵幾本書」、「現在智慧型手機這麼多內容看，幹嘛去書店看書」。更有有網友建議「政府應該要保障實體書」。