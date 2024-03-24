書店訪視委員「不買書」 蔡志浩遭停職

台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩，前天在臉書發表「獨立書店：逛與不逛的掙扎」一文，自述近年堅持不買書、盡量只借書，因此不好意思再逛獨立書店，並提及現代書店最好的角色是策展場域，由於其身兼文化部委託的實體書店訪視、補助審查委員，角色及行為衝突，遭外界質疑文化部是請鬼拿藥單。

文化部昨火速聲明，停止蔡志浩職務。承辦實體書店訪視業務的台灣獨立書店文化協會發文強調，訪視委員遴選以財務管理、產業創新、社區經營等專長為重點，提供書店專長領域見解，至於個人消費偏好，不屬此一聘任的必要考量。

蔡志浩寫道，基於永續生活的實踐及空間有限，近年堅持不買書，就也不再逛獨立書店，並提及現代書店最好的角色不再是圖書銷售通路，而是策展場域。他還強調，十年來訪視過的書店，少數活得健康的多半可磨出健康體質，不被「圖書銷售」的舊模式限制住，商業上能夠存續，且與顧客共創好的體驗，希望有更多獨立書店能摸索出更好定位。

不過書店訪視委員卻不買書的言論，卻遭大批網友嘲諷，也引起出版文化人士議論。有網友留言批評，不買書，卻希望獨立書店摸索更好定位，等於一次毀滅兩個產業；也有文化人質疑，身為訪視委員，不去逛書店，真奇怪。

文化部表示，實體書店訪視業務由台灣獨立書店文化協會承辦，由於蔡志浩此次言論嚴重傷害廣大書店經營者，已通知該協會應慎選人選。

此外，蔡志浩還擔任推動實體書店發展補助作業審查委員，文化部強調，即起停止其擔任訪視及所有相關審查委員工作。

台灣獨立書店文化協會理事長廖英良表示，訪視委員總共有十幾位，針對接受文化部補助的實體書店提供專業意見，並關心計畫執行狀況，每次委員到書店實際訪視，文化部也會派員隨同。

他表示，蔡志浩專長是產業創新，當接受文化部補助的書店有相關問題，才請蔡提供產業創新領域的觀點，訪視委員僅就自身專業提供見解供書店參考，並不會要求書店照做。

迄截稿前，透過臉書傳訊息詢問，均未能聯絡上蔡志浩，不知其回應。