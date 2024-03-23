台灣人最愛旅日！2月「50萬人」赴日旅遊創新高 一票網友揭關鍵：國旅太貴

日本一直是台灣人最喜愛旅遊的國家，根據日本官方統計，2月共有50萬台灣人到訪旅遊。對此，一名網友好奇，為何台灣人不選擇國旅，反而選擇到物價比較高的日本旅遊？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣人旅日502,200人-今年2月」為題，指出國旅相較出國開銷較低，不僅台灣各縣市旅館費用比日本便宜，物價也比日本低，沒想到二月到訪日本的旅客人數達50萬還創下新高，讓他相當好奇是什麼魅力，讓台灣人不選擇國旅，而是選擇物價比較高的日本旅遊？

貼文一出後，多數網友認為日本比較好玩，紛紛表示「日本比較好玩CP值高，台灣無聊又貴而已」、「就算台灣再便宜，還是會選擇去日本」、「嘻嘻！小弟貢獻一人次」、「這人數真的很扯，台灣也才多少人，2月才29天而已」、「3月櫻花季人會更多」、「三月我要去貢獻了」、「桃園機場人真的爆炸多」。

此外，有不少網友直言國旅越來越貴，紛紛回應「國旅是有錢人去的」、「台灣人太窮了，國旅太貴只能去日本」、「國旅誰想去」。