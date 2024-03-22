台中人早餐2品項曝光 外地人驚嚇：一早就吃這麼油 身體OK？
一名網友近日在PTT好奇詢問大家，台中人的早餐，真的會吃炒麵外加一碗豬血湯嗎？他覺得這樣是不是太過油膩，身體會OK嗎？還是其實就像台南牛肉湯一樣，都是外地人在吃。
網友對此表示：「會啊！但最近更喜歡湯包」、「會啊！滿多阿北都這樣吃」、「都吃大麵羹加麻薏」、「正老台中人的吃法」、「我高中真的會吃炒麵，湯不會」、「肯定要的！還要加東泉，不然就是異類」，還有人認為：「這不是全台灣都有的習慣？」。
此文並引來多數網友一致提及，炒麵必加東泉辣椒醬，「這是一定要的」，還有人分享其他調味，有人說：「炒麵沒有加甜辣醬誰要吃？」、「還額外加控肉」。其他非台中的網友則稱：「我們台南人牛肉湯都當水喝」、「彰化也有吃炒麵當早餐的地方，不過品名叫炒麵，其實算攪拌的黃麵，大麵」、「花蓮都是炒米粉加豬血湯啊」。
還有網友笑稱台中因為治安不好，多喝豬血湯能「回血」，也有人反問：「你吃麵包就不油？」、「早餐吃炒麵還好吧？」、「到底是身體多差才不能這樣吃？」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言