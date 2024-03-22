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台中人早餐2品項曝光 外地人驚嚇：一早就吃這麼油 身體OK？

聯合新聞網／ 綜合報導
台中早餐代表多說是豬血湯、炒麵拌辣椒醬或爌肉飯等，這樣的吃法引來網友討論。聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影
台中早餐代表多說是豬血湯、炒麵拌辣椒醬或爌肉飯等，這樣的吃法引來網友討論。聯合報系資料照片／記者陳秋雲攝影

一名網友近日在PTT好奇詢問大家，台中人的早餐，真的會吃炒麵外加一碗豬血湯嗎？他覺得這樣是不是太過油膩，身體會OK嗎？還是其實就像台南牛肉湯一樣，都是外地人在吃。

網友對此表示：「會啊！但最近更喜歡湯包」、「會啊！滿多阿北都這樣吃」、「都吃大麵羹加麻薏」、「正老台中人的吃法」、「我高中真的會吃炒麵，湯不會」、「肯定要的！還要加東泉，不然就是異類」，還有人認為：「這不是全台灣都有的習慣？」。

此文並引來多數網友一致提及，炒麵必加東泉辣椒醬，「這是一定要的」，還有人分享其他調味，有人說：「炒麵沒有加甜辣醬誰要吃？」、「還額外加控肉」。其他非台中的網友則稱：「我們台南人牛肉湯都當水喝」、「彰化也有吃炒麵當早餐的地方，不過品名叫炒麵，其實算攪拌的黃麵，大麵」、「花蓮都是炒米粉加豬血湯啊」。

還有網友笑稱台中因為治安不好，多喝豬血湯能「回血」，也有人反問：「你吃麵包就不油？」、「早餐吃炒麵還好吧？」、「到底是身體多差才不能這樣吃？」。

早餐 炒麵 牛肉湯

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