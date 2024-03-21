純情男暈船「按摩店小姐」 想追人被1句話擊沉 網嘲諷：沒離開新手村

不少地方提供「打飛機」服務，但切忌「暈船」！臺灣1名男子在網上表示，去年底光顧「半套店」，雖然提供尺度較大的性按摩，但他聲稱「只有去純按摩聊天，跟稍微抱抱一下」，沒有脫褲子進行下一步行動，隨後認識1名按摩女生，竟然一見鍾情，甚至沒有尋找其他女生。由於女生說過「只有做手而已」，讓男子一直以為她只是接半套，直到1次大家聊天時，對方懷疑脫口而出，表示有客人會故意撕開保險套前面位置，男子才知道對方一直提供全套色情按摩服務，形容「心中的小世界有點塌掉，覺得很像被騙了許久」。

網友笑言「出來玩這樣會被笑喔」、「暈船半套店小姐，你是還沒有離開新手村喔？」、「孩子，清醒一點好嗎？你是她的誰？你又憑什麼要求她要和你坦白她的一切？」。

樓主在「Dcard討論區」交代事件和作出多次補充，指出自己目前30歲，以前通過純按摩店、公司社團或參加其他活動認識女生，也曾經和數名臺灣女生約會，交往時間超過兩至三年，認為自己「外貌談吐應該還算是可以的」，年薪過百萬新臺幣。

樓主看過各種按摩心得後，去年底突然鼓起勇氣進入「半套店」，強調只有純按摩和聊天，最多稍微擁抱，「褲子從頭到尾沒有脫」，甚至和1名30多歲按摩女子結交成為好友，讓他以為歡場都有真心真意。直到樓主遇到第5位按摩女生，對方年紀20多歲，「覺得這個妹妹真的是我的菜」，之後再也沒有找過別人。

男子實際體會了「歡場無真愛」。示意圖／Ingimage

樓主指，每次都和該名按摩女生聊得很開心，懷疑對方可能對自己也有意思。他舉例，明明接客愈多，收入愈高，理應一結束就換下一個，而且對方是店內當紅小姐，但每次都很認真陪他聊天，即使看手錶，但超過時間也不會離開，要讓老闆在房外呼喊其名字，她才會慢慢起來，再談很多句和擁抱；樓主事前預約，對方正在接客期間都會傳送訊息，叫他耐心等候，會儘快處理手頭上客人。

樓主思考「不知道這不是讓客人暈的一種方法？還是我真的有點特別？」，開始動了真情，女生曾經詢問是否想發洩精力，但樓主回應稱「只想留給女友」，意思就是留給未來伴侶，甚至反問對方做了這行多久和尺度到哪兒，而女生稱做了半年，「也只有做手而已，雖然錢比較少，但對自己也比較安全」。樓主聽到後放下心頭大石，覺得對方「應該只是真的缺錢才出來做這行」，所以沒有做全套，打算如果有機會，就會展開追求。

但美夢很快就會驚醒，樓主最近再去「按摩店」，話題剛好談到有否遇過骯髒客人，女生懷疑脫口而出，提及「有些客人會故意把保險套前面偷偷撕壞」，慶幸當時自己發現。樓主大感震驚，即問「不是沒有接全套嗎？怎麼會用保險套？」，但女生驚訝表示自己接全套，樓主再問客人多少和價錢，女生指「還蠻多的，一次3千元」。

樓主強顏歡笑繼續聊天，但形容「心中的小世界有點塌掉，覺得很像被騙了許久。怎麼不一開始就跟我坦白？」甚至失去追求念頭。

多名網友笑言「唬客人唬到忘記自己說過什麼了」、「哥，我勸你收心，認真找女友，不然就別出來玩，你這樣暈，總有一天遇到一個會釣的，你直接錢包空」、「你會去超商買東西，跟店員談戀愛嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》