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超危險！公車過站才按鈴「司機不停車」 老翁爆氣出手扁人

聯合新聞網／ 綜合報導
一位老翁因過站才按鈴而無法下車，爆氣衝到駕駛座旁與司機對峙，甚至出手揍司機，十分危險。公車駕駛示意圖。 圖／canva
一位老翁因過站才按鈴而無法下車，爆氣衝到駕駛座旁與司機對峙，甚至出手揍司機，十分危險。公車駕駛示意圖。 圖／canva

在台灣搭公車時，到站前要先提早按下車鈴，司機才會靠站停車。近日一名女網友分享，她搭公車回家的路上，目睹一位老人過站才按鈴，卻因司機不停車而斥罵、毆打司機。她在一旁用手機錄下全程，直呼老人的行為真的很危險，也替被揍的司機感到不平。

原PO在Dcard以「搭公車回家遇到可怕的事」為題發文表示，昨（14）日她搭公車回家的路上，一位老人家突然在公車後方不斷大叫「開門」，但因為他過站了才按鈴，所以司機沒有理會他繼續開車。結果那位老人跑到駕駛座旁和司機對峙，大罵司機不開門，接著還忽然出手揍司機，讓坐在旁邊的原PO嚇得不輕。

她提到，當時司機正在行駛轉彎，那位老人卻一直拉司機的手，「真的非常非常危險」，好在司機全程態度都十分冷靜。由於原PO就坐在公車前方的位子，因此有把整個過程錄下來，她詢問司機需不需要影片報警，司機只說沒關係謝謝她，「覺得司機大哥很可憐，一直跟他說辛苦了、謝謝你才下車」。

文章曝光後，不少網友替司機感到不平，「遇到不講理的老人，司機真可憐，公車又不是計程車隨叫隨停」、「以為在坐計程車嗎，公車不是想停就停欸」、「這動作超危險的」、「行駛中這樣會危害整車的安全」、「自己坐過頭，想害大家都再也回不了家嗎」、「司機大哥應該也見過很多這種人了吧，知道跟他們講道理沒用」。

也有人提到，自己常常在公車上看到很多無理的中老年人，不禁感嘆「現在很多公司在司機位置有加裝透明隔板，真的很需要」。此外，有網友表示，這起糾紛讓他想到幾年前的「重慶公車墜江事件」，同樣也是因乘客與駕駛激烈爭吵、互毆，導致公車墜江，造成車上15人溺斃身亡，直呼真的「好恐怖」。

公車 奧客

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