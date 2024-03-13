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女搭計程車拿千元鈔找零 司機竟怒喊：最討厭你們這種人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨給計程車千元鈔票找零，卻被罵「最討厭你們這種人」。圖為千元鈔示意圖。聯合報系資料照片／記者曹馥年攝影
一名網友抱怨給計程車千元鈔票找零，卻被罵「最討厭你們這種人」。圖為千元鈔示意圖。聯合報系資料照片／記者曹馥年攝影

搭乘計程車時，若身上沒有零錢，許多人會請司機找零。不過日前有位女乘客抱怨，她搭乘計程車時，因為剛好錢包的百元鈔用完，禮貌請司機幫忙找錢，沒想到司機態度很差的抱怨，「搭車100多塊要拿1000元給人家找，最討厭你們這種人」，讓女乘客十分傻眼。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她在宜蘭羅東轉運站搭了一台計程車回家，到達目的地時，她發現錢包裡的百元鈔都用完了，因此拿千元鈔給司機找錢，同時她也很客氣地跟司機說「麻煩你找一下」，沒想到司機口氣很差，直接回「搭車100多塊，拿1000元給別人找錢，我最討厭你們這種人」，此舉讓原PO立即憤怒回應「我如果有百元鈔的話幹嘛拿千元鈔給你？不然你就不要開計程車啊」。事後她指出「人與人最基本就是互相尊重，遇到這種人真的不用太客氣」。

對此，有網友表示「那我都帶千元鈔去超商買10幾元的東西，會不會被罵？」、「妳太帥了，會直接回罵，要是我就憋在心裡」、「回嗆他說最討厭不帶錢就出來跑的司機」、「最度爛的是不給刷卡，也沒辦法找開的司機」、「直接回嗆是你在營業，還是我在營業？」、「我也有打電話投訴過這種惡劣司機」。

計程車 零錢

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