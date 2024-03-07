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母女出國變一家五口跟團行！女兒「落單」恐跟陌生人同房 網教解方

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊示意圖。圖/ingimage
出國旅遊示意圖。圖/ingimage

一般人跟團出國旅遊，通常人數會湊雙數，比較好配房間。有位女網友和媽媽約好跟團去美西玩，結果哥哥得知後，慫恿爸爸、弟弟一起去，母女旅行瞬間變成一家五口家族旅遊，但這樣一來就變成爸媽和兩兒一女成行，女網友可能落單。

原po在PTT發文，「出國跟團不是偶數怎麼辦」，她抱怨原本約好母女同遊美西，誰知哥哥得知後竟說服爸爸、弟弟一起跟團，變成家族旅遊。爸媽一房，兄弟一房，她反而落單了。原po擔心自己要跟陌生人同住，又不想另外花四萬元去升級單人房，她甚至有了不想去的念頭。

網友紛紛提解方，「再找一個朋友？」、「問旅行社有沒有三人房或加床，有問有機會」、「兄弟姊妹抽籤，誰抽到誰當單數，不然就是加錢」、「堅持跟妳媽睡一間，另外三個臭男人加床還是打地鋪就好了」。有人認為哥哥提出的，個人造業各人擔，「妳跟妳媽一間，妳爸跟妳弟一間，妳哥去跟陌生人睡！解決」、「講好多的四萬五個人平均分攤啊！不是誰提出的誰負責嗎？」。

也有人安慰原po放寬心，「其實沒啥差，當認識新朋友就好了，如果很怕生，就睡覺的時候再回去就好了」、「去交個男朋友（誤）」、「如果運氣好會是單人房，因為其他人都偶數，跟導遊性別又不同的話，就爽賺了」。

出國旅遊 導遊 跟團

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