明代瓷碗底部寫8字…他果斷砸500元買下「絕非贗品」 近3萬人朝聖笑翻

不少人有收藏古董的嗜好，最怕的就是砸大錢買到贗品。一名網友透露，他用500元購入一個出自明代「景德鎮」的瓷碗，表示自己就是因為碗底「鏗鏘有力」的8個字才將它買下，更提到「絕對不是贗品」，結果照片曝光後，笑翻一票網友。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》貼出照片，表示在古玩市場花了500元買到這個明代「景德鎮」瓷器碗，就是衝著碗底「鏗鏘有力的八個字」來斷定不是贗品。畫面中可以看到，該瓷碗碗底用斗大字體寫著「大明成化年製的喔！」碗身還充滿了英文字。

貼文從2日發布至今，短短兩天已吸引2.8萬名網友按讚朝聖、逾450則分享、2千多則留言，紛紛笑稱，「露餡了」、「假的，沒QR CODE」、「應該只有值50元」、「賺到了！而且還是英文款的」、「沒寫『可微波』都是假的」、「青花發色不對，底部沒火石紅，胎土不夠細膩，外觀整體賊光」、「你這款一定要拿去蘇富比拍賣，讓他們長長見識」。

事實上，中國瓷器的發展，到明代幾乎變成由「景德鎮」各瓷窯一統天下的局面，景德鎮的瓷器以青花為主，其他各類產品如釉下彩、釉上彩、鬥彩、單色釉等也都十分出色。