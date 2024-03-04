明代瓷碗底部寫8字…他果斷砸500元買下「絕非贗品」 近3萬人朝聖笑翻
不少人有收藏古董的嗜好，最怕的就是砸大錢買到贗品。一名網友透露，他用500元購入一個出自明代「景德鎮」的瓷碗，表示自己就是因為碗底「鏗鏘有力」的8個字才將它買下，更提到「絕對不是贗品」，結果照片曝光後，笑翻一票網友。
原PO在臉書社團《爆廢1公社》貼出照片，表示在古玩市場花了500元買到這個明代「景德鎮」瓷器碗，就是衝著碗底「鏗鏘有力的八個字」來斷定不是贗品。畫面中可以看到，該瓷碗碗底用斗大字體寫著「大明成化年製的喔！」碗身還充滿了英文字。
貼文從2日發布至今，短短兩天已吸引2.8萬名網友按讚朝聖、逾450則分享、2千多則留言，紛紛笑稱，「露餡了」、「假的，沒QR CODE」、「應該只有值50元」、「賺到了！而且還是英文款的」、「沒寫『可微波』都是假的」、「青花發色不對，底部沒火石紅，胎土不夠細膩，外觀整體賊光」、「你這款一定要拿去蘇富比拍賣，讓他們長長見識」。
事實上，中國瓷器的發展，到明代幾乎變成由「景德鎮」各瓷窯一統天下的局面，景德鎮的瓷器以青花為主，其他各類產品如釉下彩、釉上彩、鬥彩、單色釉等也都十分出色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言