麥當勞薯條走味？鐵粉嘆「試幾次都失望」 員工曝真相：變的非配方

如果說提到肯德基會想到蛋撻，那麼提到麥當勞肯定就是薯條，麥當勞薯條在不少民眾心中有著不可撼動的地位。不過日前一名女網友吃了麥當勞薯條後卻發現，沒了以前的口感和味道，因此好奇薯條配方是否有變，引來麥當勞員工說明。原來是因供應不及，目前台灣麥當勞的薯條，源於美國東岸專銷日本的薯條，因此可能會讓人覺得口味有所不同。

原PO在Dcard發文分享，最近她吃了好幾次的麥當勞薯條，卻發現完全沒味道，「試了幾次都是讓我失望的薯條」，不僅沒有以前的口感、味道，甚至連鹽巴都沒撒好，讓她相當失望。原PO坦言，原以為是自己感冒吃不出味道，但妹妹卻表示麥當勞薯條改配方了，讓原PO直呼，「麥當勞！你們最近怎麼了」。

話題引發熱議，不少忠實顧客回應，「我上次吃也沒味道！！超失望」、「薯條最近沒怎麼吃，不太確定，但我確定雞塊變了，還我好吃的雞塊！」、「改配方的是麥克雞塊！雞塊變難吃了！薯條馬上吃好吃，冷掉很難吃」、「前天吃變很硬，雞塊已經不行了，連薯條都掛了」。

對此，有麥當勞員工在留言區說明，「麥當勞員工表示配方沒變過」，也有內行網友解釋，麥當勞冷凍薯條的外包裝變了只是緊急調貨的關係，「都是美國製的！藍色的是專門銷售給日本販賣的美國東岸薯條；綠色的則是美國西岸薯條！因為目前銷售給台灣的薯條產來不及賣，所以先從要銷售給日本的薯條那邊借過來銷售」。