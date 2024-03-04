快訊

發錢了！新制勞退分紅今入帳 逾半數勞工分配超過2萬元

堅持「碰撞」和「撞船」不同 管碧玲：我不是棄車保帥的人

出國慘遇桃機歲修！旅客苦等4小時「航班被取消」氣轟：家人在仙台等我

日本漫畫家被反鎖台灣公廁！急發翻譯文求助 最後靠這招脫困

聯合新聞網／ 綜合報導
日本漫畫家Yashiro Azuki日前來台，卻一度受困在廁所內。圖擷自Yashiro Azuki個人X
日本漫畫家Yashiro Azuki日前來台，卻一度受困在廁所內。圖擷自Yashiro Azuki個人X

日本網路漫畫家Yashiro Azuki日前訪台旅遊，體驗了台灣的夜市，品嚐在地美食之餘，還玩了夾娃娃機。但他卻在某次如廁時，被鎖在廁所內無法脫困，急得他將求救訊息翻譯成中文，PO上社群網站求助。

Yashiro Azuki日前在個人「X」分享一段影片，內容是他被鎖在台灣廁所內，雖然一直嘗試著想要扳開門鎖，但不管他怎麼使勁，門鎖都文風不動。中間他一度放棄，想改成直接轉開喇叭鎖，也無濟於事。最終手指都轉到紅了，還是沒能打開大門。

Yashiro Azuki連忙上網求助，並翻譯中文「我不知道怎麼打開廁所鎖，請幫幫我」。部分日本網友則打趣回應「不交出原稿就出不來的房間」、「從此以後再也沒人見過Azuki」、「考驗指力的時刻」、「超想直接破門」、「感謝大家長久以來的支持，請期待Azuki老師下一部作品」。

這件事情也被轉發到PTT討論，許多人表示「哭暈在廁所」、「用力拔就出來了」、「這個鎖怎麼回事…和一般的鎖作動方式不一樣」、「看之前：笑死，有什麼廁所鎖會讓人不知道怎麼開啦。看之後：好吧我也不知道」、「可能有點卡，他要先把門往自己拉一點才是鎖正中位置」、「門上居然有手寫說明，這什麼奇葩設計」。

最終Yashiro Azuki在大家的建議下，總算得以順利脫困。雖然沒明確表達是怎麼打開門的，但表示「最需要的就是力量。力量就是正義」，可猜想或許還是靠著力氣，成功突破了門鎖的難題。

PTT X 廁所 日本

延伸閱讀

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

企鵝妹直播送急診…打點滴「看價格」嚇到！狂讚台灣醫療超佛

夜市1小吃「只要加熱」要賣60元 他嫌太貴：怎麼很多人排隊？

紅到日本！他開箱「狗狗」冰棒太逼真 日網暴動：想去台灣買

相關新聞

日本漫畫家被反鎖台灣公廁！急發翻譯文求助 最後靠這招脫困

日本網路漫畫家Yashiro Azuki日前訪台旅遊，體驗了台灣的夜市，品嚐在遞美食之餘，還玩了夾娃娃機。但他卻在某次如廁時，被鎖在廁所內無法脫困，急得他還將求救訊息翻譯成中文，PO上社群網站求助。

超崩潰！搭機遇「阿嬤跨腳」踩髮、飄異味 她1招反制秒逼退

搭飛機時，若遇到沒公德心的乘客，總會讓人感到不悅。就有女網友在「爆怨公社」透露，近期她在搭乘飛機時，後座的阿嬤竟把腳放在她座位的把手上，甚至一度踩到她的頭髮，口頭提醒對方無效後，原PO一怒之下便出奇招反制，吸引一票網友關注。

想和父母要錢買房！網見「存款數字」全傻住：真的繳得起嗎？

不少人認為現在物價高、薪水少，想要買房是一件很遙遠，不敢相信的事情，因此選擇躺平處理。最近有一名網友表示，自己進入職場五年，存款大概是40萬，也有交往很久準備結婚的女友，因此想要開口和爸媽拿錢買房子，但卻不知道如何開口，網友則提出「殘酷真相」，勸他不要買。

仙草的量詞是什麼？學生回應「這答案」讓老師笑爆：我會氣死

仙草是台灣人喜歡的甜品之一，不過你知道它的量詞是什麼嗎？最近國文老師袁菲在上課時問道仙草的量詞，結果學生回答「一碗」，讓她當場笑到上接不接下氣，影片曝光讓網友也笑翻，瘋狂熱議。

台灣車禍頻傳「慘輸東南亞」？一票網友揭「事故主因」爆共鳴

台灣各地時常發生交通事故，有網友認為，台灣最主要的交通問題是「行車速度太快」，更舉東南亞為例，指出當地機車雖然超多又無視交通號誌，但因為車速慢，很少發生交通事故，好奇「是否很多台灣人愛飆車？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

陳沂爆月收破千萬！Joeman「沒否認」哀怨回：怎不報這個？

網紅陳沂說話直接，經常引發爭議，她近日透露，有一定知名度的YouTuber收入可觀，光是流量分潤、業配置入，每月就可以有上百萬的收入，她以知名YouTuber Joeman舉例，月收入甚至可能達到上千萬，而且是「個人的純利潤」。對此，Joeman無奈回應，「為什麼新聞只報我的月收入，都不報我酒店對決很好看？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。