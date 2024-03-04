日本漫畫家被反鎖台灣公廁！急發翻譯文求助 最後靠這招脫困

日本網路漫畫家Yashiro Azuki日前訪台旅遊，體驗了台灣的夜市，品嚐在地美食之餘，還玩了夾娃娃機。但他卻在某次如廁時，被鎖在廁所內無法脫困，急得他將求救訊息翻譯成中文，PO上社群網站求助。

Yashiro Azuki日前在個人「X」分享一段影片，內容是他被鎖在台灣廁所內，雖然一直嘗試著想要扳開門鎖，但不管他怎麼使勁，門鎖都文風不動。中間他一度放棄，想改成直接轉開喇叭鎖，也無濟於事。最終手指都轉到紅了，還是沒能打開大門。

Yashiro Azuki連忙上網求助，並翻譯中文「我不知道怎麼打開廁所鎖，請幫幫我」。部分日本網友則打趣回應「不交出原稿就出不來的房間」、「從此以後再也沒人見過Azuki」、「考驗指力的時刻」、「超想直接破門」、「感謝大家長久以來的支持，請期待Azuki老師下一部作品」。

這件事情也被轉發到PTT上討論，許多人表示「哭暈在廁所」、「用力拔就出來了」、「這個鎖怎麼回事…和一般的鎖作動方式不一樣」、「看之前：笑死，有什麼廁所鎖會讓人不知道怎麼開啦。看之後：好吧我也不知道」、「可能有點卡，他要先把門往自己拉一點才是鎖正中位置」、「門上居然有手寫說明，這什麼奇葩設計」。

最終Yashiro Azuki在大家的建議下，總算得以順利脫困。雖然沒明確表達是怎麼打開門的，但表示「最需要的就是力量。力量就是正義」，可猜想或許還是靠著力氣，成功突破了門鎖的難題。